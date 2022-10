IHSG Ditutup Menguat di Level 6.860, Hanya Indeks Energi yang Lesu

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis pada sesi perdagangan I, Rabu, 19 Oktober 2022. Indeks naik 0,37 persen menjadi terangkat ke level 6.860,4 dari perdagangan kemarin.

"Di akhir sesi perdagangan hari ini, sebanyak 295 saham menguat, sementara 156 melemah, dan 245 stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp 12,9 triliun, frekuensi trading sebanyak 1,16 juta kali dan volume trading sebanyak 195,5 juta lot," ujar tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Rabu.

Indeks sektor energi (IDXENERGY) menjadi satu-satunya indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini di zona merah. Lesu darah, indeks terkoreksi 0,74 persen. Sedangkan indeks lainnya tampak menghijau.

Indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini dengan penguatan tertinggi 1,39 persen. Lalu disusul indeks sektor konsumer non-cyclical (IDXNONCYC) yang naik 1,29 persen dan indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) yang meningkat 1 persen.

Adapun selama perdagangan hari ini, saham Sigma Energi Compressindo (SICO) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan. Frekuensi transaksi perdagangan mencapai 50.417 kali. Kemudian disusul PTBA dengan transaksi 36.422 kali dan AISA 30.845 kali.

Dari sisi volume, saham Bumi Resources (BUMI) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Volume BUMI mencapai 13,8 juta lot, disusul ZINC sebanyak 11,2 juta lot dan BIPI 10,5 juta lot.

Berikut ini lima besar top gainer berdasarkan persentase kenaikannya.

- GDST (+25,4 persen ke Rp220 per saham)

- FIRE (+20,5 persen ke Rp270 per saham)

- TRIN (+16,9 persen ke Rp290 per saham)

- SLIS (+16,5 persen ke Rp310 per saham)

- RANC (+16 persen ke Rp1.120 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser hari ini adalah sebagai berikut.

- COAL (-6,9 persen ke Rp266 per saham)

- IFSH (-6,9 persen ke Rp1.000 per saham)

- PTPW (-6,9 persen ke Rp870 per saham)

- SINI (-6,8 persen ke Rp298 per saham)

- OBMD (-6,7 persen ke Rp248 per saham)

