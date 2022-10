Otorita IKN: Pindah Ibu Kota Bukan Hanya soal Membangun Fisik, tapi City with Soul

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan pemerintah tidak ingin sekadar memindahkan ibu kota secara fisik, tapi juga menghadirkan roh sebuah kota.

“City with soul, city the has to be believable and lovable (Kota dengan jiwa. Kota yang dipercaya dan dicintai),” ujar dia dalam acara Pre Market Sounding Proyek Ibu Kota Negara di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa malam, 18 Oktober 2022.

Karena itu, IKN sebagai ibu kota baru yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak cuma akan dibangun sebagai kota layak huni. Tapi juga sebagai kota yang dicintai warganya. Caranya, kata dia, dengan memberikan kesempatan para investor dari berbagai bidang untuk mengembangkan kawasan.

Kawasan yang ia maksud adalah kesehatan, pendidikan, pertokoan, hingga pusat hiburan dan atau pusat mengelola emosi.“Saya kira ini juga kita ingin melengkapi sehingga tercipta ekosistem yang baik,” ucap Bambang.

Baca juga: Jokowi Tagih Komitmen Investasi IKN ke Bos Ciputra Group: 300 Hektare Itu Benar?

Saat ini, dia berujar, fokus pembangunan IKN baru sebatas kawasan inti atau pusat pemerintahan. Tidak berarti, kawasan inti saja yang akan digeber untuk dikebut penyelesaian pembangunannya. Seiring dengan pembangunan kawasan inti, pemerintah akan mengembangkan economic generators, di antaranya ada edukasi kesehatan, pusat teknologi keuangan, hingga pusat logistik.

“Intinya adalah dari sembilan ini memiliki kekhususan sendiri-sendiri dan itu open for business. Silakan yang berminat, monggo kita bangun sama-sama zona-zona tersebut,” kata dia.

Senada dengan Bambang, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengataka pemindahan IKN bukan sekadar memboyong gedung kementerian, Istana Presiden, atau Istana Wakil Presiden. Menurut dia, pemindahan ini tak hanya soal fisik, tapi juga budaya kerja baru, mindset baru, dan ekonomi baru.

"Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah punya agenda besar, ini demi kemajuan negara. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara," tutur dia.

Kepala Negara meminta semua investor tidak perlu ragu dan bimbang karena payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Aturan itu telah disetujui oleh 93 persen dari total fraksi di DPR. "Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan," ucap Jokowi.

Baca Juga: Pre Market Proyek IKN, Jokowi: Pindah Ibu Kota Bukan Soal Fisik tapi Budaya Kerja Baru

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini