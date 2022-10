Tahan Harga Tiket Pesawat Tak Naik saat Libur Akhir Tahun, Sandiaga Sebut Ada Penambahan Armada

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap tiket pesawat saat masa liburan akhir tahun tidak naik signifikan dan tetap terjangkau oleh masyarakat. Karena itu, Sandiaga mengklaim ia sedang mengupayakan penambahan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi.

“Ini kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, maskapai penerbangan, serta pelaku, stakeholders di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Termasuk BUMN yang in joining,” ujar Sandiaga dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno di Kantor Kemenparekraf, Senin, 17 Oktober 2022.

Keterjangkauan harga tiket pesawat itu diharapkan dapat mendongkrak kunjungan turis baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan domestik. Ia menyebut Kemenparekraf mencatat sudah ada 510 ribu lebih wisman yang berkunjung ke Indonesia hingga Agustus.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara itu disebut terus bertumbuh hingga 70 persen. “Sudah tercapai di awal September dan masih ada tiga bulan untuk mencapai ambang batas tengah dan atas dari target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1,8 hingga 3,6 juta kunjungan,” ujar Sandiaga.

Sementara itu, mengenai kunjungan wisatawan, Sandiaga mengatakan quality tourism menjadi kebijakan yang diambil Kemenparekraf. “Caranya dengan memperpanjang lama mereka berkunjung dan meningkatkan belanja pada ekonomi lokal,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 1,73 juta kunjungan sepanjang Januari hingga Agustus 2022. Angka kunjungan ini naik 2.028,65 persen dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama 2021.

Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada periode Januari hingga Agustus 2022 hanya 81.292 kunjungan.

"Ini mudah dipahami karena pada tahun lalu masih pandemi sehingga jumlah wisman pada periode yang sama tahun lalu hanya 81.292 kunjungan," katanya dalam paparan di Jakarta, 3 Oktober 2022.

Sementara itu, menurut dia, jumlah kunjungan wisman pada Agustus 2022 mencapai 510,25 ribu kunjungan. Angka tersebut naik 6,98 persen dibandingkan Juli 2022, namun tumbuh signifikan 28.727,46 persen dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021.

"Ini mudah dipahami karena di bulan Agustus (2021) masih kondisi pandemi, di mana jumlah wisman masih terbatas. Tapi sejalan dengan membaiknya mobilitas karena kesehatan semakin bagus, di bulan Agustus ini perkembangan jumlah wisman semakin meningkat," katanya.

