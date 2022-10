Belasan Startup PHK Karyawan, Ekonom Jelaskan Tren Persaingan dan Adu Kekuatan Modal

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkan penyebab belasan perusahaan rintisan atau start up di Indonesia menerapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya baru-baru ini.

Kata Nailul, kondisi ini dipicu semakin tingginya biaya dana atau cost of fund yang menyebabkan minat investasi para investor menurun. Tingginya biaya dana itu disebabkan tingginya tingkat inflasi saat ini di dunia sehingga membuat suku bunga acuan naik, khususnya di negara-negara maju.

"Akibatnya cost of fund akan cenderung meningkat yang pada akhirnya akan menurunkan investasi," kata dia saat dihubungi, Senin, 17 Oktober 2022.

Tanpa adanya investasi, Nailul menegaskan, maka perusahaan tidak bisa melakukan ekspansi pasar dan cenderung akan mengurangi produksi karena permintaan turun akibat inflasi tinggi tadi. Dengan demikian, perusahaan rintisan yang masih mengandalkan modal sulit bergerak.

"Maka secara rasional perusahaan akan mengurangi jumlah pegawai untuk bisa bertahan. Selain itu, di bisnis startup ternyata pendanaan sangat seret di tahun ini," ujar dia.

Situasi ini kata Nailul mrnyebabkan investor lebih selektif untuk memberikan duitnya ke startup digital. Mereka lebih menginginkan imbal hasil lebih cepat dibandingkan dahulu. Jika dulu investor tidak masalah imbal hasil tercapai di tahun ke-10, sekarang lebih cepat lagi, mereka harus untung.

"Akibatnya banyak startup digital yang tidak mampu bersaing dan beroperasional tanpa pendanaan investor. Alhasil banyak yang kolaps," ucapnya.

Kebijakan PHK di perusahaan digital ini kata Nailul tidak hanya terjadi di Tanah Air. Meta, perusahaan induk dari Facebook beberapa bulan lalu juga sudah mengumumkan rencana pemangkasan karyawan dengan melakukan efisiensi untuk memangkas biaya sebesar 10 persen. Demikian juga Google Alphabet.

"Banyak perusahaan tekno global yang melakukan langkah PHK, Meta hingga Google melakukan rasionalisasi pekerja juga," ujar Nailul.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan digital di Indonesia tercatat telah memangkas karyawannya. Dikutip dari Bisnis, perusahaan itu berjumlah 16, yaitu Tanihub, SiCepat, LinkAja, Zenius, JD.ID, Mobile Premier League atau MPL, Line, Beres.id, Pahamify, MamiKos, Shopee, Tokocrypto, Xendit, Carsome, Fabelio, dan Bananas.

Sepanjang tahun berjalan, sudah terjadi 950 PHK yang dilakukan oleh startup di seluruh dunia. Adapun, startup saat ini sedang berjuang menghadapi masa tech winter. Dilansir dari laman resmi Trueup, tech winter tersebut memakan korban hingga 146.054 karyawan yang terkena PHK.

