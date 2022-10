IHSG Berhasil Balik ke Zona Hijau Hari Ini, Indeks Sektor Kesehatan Paling Cerah

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil balik ke zona hijau pada penutupan perdagangan, Senin, 17 Oktober 2022. IHSG menyelesaikan pergerkannya pada hari ini di level 6.831,12 atau naik 0,24 persen dari level penutupan akhir pekan lalu 6.814,53.

"IHSG berhasil tembus zona hijau di sesi kedua hari ini dan menutup sesi di level 6.831,1," kata tim analis Samuel Sekuritas melalui keterangan tertulis, Senin 17 Oktobe 2022.

Meski sudah balik ke zona hijau, IHSG belum berhasil balik ke level 7.000 seperti pada awal-awal Oktober ini. Level tertinggi yang berhasil disentuh IHSG sepanjang hari ini adalah sebesar 6.836,98 dan level terendahnya 6.747,38.

Pada akhir sesi perdagangan hari ini, sebanyak 153 saham menguat, 411 melemah, dan 120 stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp 14,1 triliun, frekuensi trading sebanyak 1,09 juta kali dan volume trading sebanyak 277,9 juta lot.

PT Samuel Sekuritas mencatat, saham Sigma Energi Compressindo (SICO) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi perdagangan hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 107.767 kali, disusul BUMI sebamyak 40.527 dan BRMS 31.219.

Dari segi volume, saham Bumi Resources (BUMI) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 51,1 juta lot, disusul BRMS 16,4 juta lot dan BIPI berjumlah 12,2 juta lot.

Indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini dengan penguatan tertinggi mencapai 0,95 persen, diikuti indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) yang naik 0,8 persen, dan indeks sektor energi (IDXENERGY) naik 0,1 persen.

Sementara itu, Indeks sektor transportasi (IDXTRANS) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini dengan penurunan terdalam mencapai 1,91 persen. Indeks sektor properti (IDXPROPERT) mengikuti dengan penurunan 1,31 persen dan indeks sektor industri (IDXINDUST) turum 1,23 persen.

Lima besar top gainer hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

INDO (naik 15,4 persen ke Rp127 per saham)

BRMS (naik 13,5 persen ke Rp176 per saham)

MARI (naik 11,7 persen ke Rp124 per saham)

TAYS (naik 10,5 persen ke Rp535 per saham)

RANC (naik 9,5 persen ke Rp1.030 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

FILM (turun 6,9 persen ke Rp2.660 per saham)

ARTA (turun 6,9 persen ke Rp2.270 per saham)

VICO (turun 6,9 persen ke Rp268 per saham)

TFAS (turun 6,9 persen ke Rp3.100 per saham)

UFOE (turun 6,9 persen ke Rp458 per saham)

