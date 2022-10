Fakta-fakta 6 Mie Sedaap Ditarik dari Pasar di Singapura, Ada Apa?

TEMPO.CO, Singapura -Produk Mie Sedaap milik PT Wings Surya akhir-akhir ini menjadi sorotan. Terbaru, Badan Pangan Singapura (SFA) telah memperpanjang penarikan Mie Sedaap tersebut pada Selasa, 11 Oktober 2022. Ini adalah yang ketiga kalinya dalam sepekan terakhir.

4 Fakta Mie Sedaap

1. Ditemukan kandungan pestisida pada dua produk

Dua produk dilarang beredar karena terdeteksi mengandung pestisida jenis etilen oksida dalam bubuk cabai. Kini total ada enam produk Mie Sedaap yang telah dilarang beredar. "Melalui pengujian peraturan kami, SFA telah mengidentifikasi bubuk cabai yang terkontaminasi dengan etilen oksida," katanya dalam rilis media seperti dilansir dari Channel News Asia, Selasa, 11 Oktober 2022.

SFA telah meminta Indostop Singapura untuk menarik kembali mie instan Mie Sedaap Kari Spesial dan mie instan instan Korean Spicy Chicken. Penarikan sedang berlangsung. Penarikan dilakukan pada Mie Sedaap Kari Spesial dengan masa kadaluwarsa 27 Maret 2023, dan Mie Sedaap Korean Spicy Chicken dengan masa kadaluwarsa 24 April 2023.

2. Total ada enam produk yang ditarik

Sebanyak enam produk dengan merek mi instan Mie Sedaap telah ditarik. Sebelumnya SFA menarik empat produk Mie Sedaap lainnya pada 6 Oktober dan 8 Oktober akibat adanya kandungan serupa. Produk yang ditarik kini meliputi Mie Sedaap Korean Spicy Soup, Mie Sedaap Korean Spicy Chicken, Mie Sedaap Soto, Mie Sedaap Kari Ayam, Instant Cup Mie Sedaap Kari Spesial, dan Instant Cup Mie Sedaap Korean Spicy Chicken.

3. Sebelumnya dilarang beredar di Taiwan dan Hong Kong

Selain Singapura, dua negara lain yakni Taiwan dan Hong Kong juga sempat menahan produk Mie Sedaap.

Pada awal Juli lalu di Taiwan, terdapat lima produk Mie Sedaap yang bermasalah terkait kandungan pestisida, yakni Mie Sedaap Sup Daging Sapi Instan Cup, Mie Sedaap Sup Ayam Instan Cup, Mie Sedaap Instant Cup Korean Spicy Soup, Mie Sedaap Instant Cup Korean Spicy Chicken, dan Mie Sedaap Sup Laksa Pedas Instan Cup.

Setelah itu, pada akhir September, Otoritas Keamanan Pangan Hongkong atau The Center for Food Safety (CFS) menarik produk Mie Sedaap Rasa Ayam Pedas Korea dari peredaran di negaranya atas sebab yang serupa.

4. Tanggapan Produsen Mie Sedaap

Menanggapi peangguhan produk Mie Sedaap di Singapura, Head of Corporate Communications & CSR Wings Group Indonesia Sheila Kansil memastikan bahwa produk-produk tersebut telah memenuji standar keamanan makanan internasional dan aman untuk dikonsumsi.

Menurutnya, produk Mie Sedaap tentunya juga telah memenuhi standar wajib ekspor, termasuk standar pada kandungan, pengemasan, hingga pelabelan produk.

“Mie Sedaap selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi konsumen, dari seluruh lini proses dan produksi, Mie Sedaap memastikan tidak ada penggunaan etilen oksida dan telah memenuhi standar pangan sehingga aman untuk dikonsumsi,” tutur Sheila dalam keterangan resmi, dikutip Minggu.

HATTA MUARABAGJA



