Indef Bantah Klaim Pemerintah soal Kereta Cepat Bakal Memunculkan Titik Ekonomi Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyanggah pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bakal memunculkan titik-titik ekonomi baru. Menurut Tauhid, sepur kilat itu tidak akan mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi anyar, seperti yang diharapkan pemerintah.

“Karena titik-titik yang jadi pusat stasiun kan sudah eksis, sudah ada. Kecuali ada titik baru yang sama sekali belum dibangun itu terus dijadikan stasiun,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Menurut dia, pusat pertumbuhan ekonomi biasanya muncul untuk proyek kereta kelas murah, bukan kereta bertarif premium seperti kereta cepat. Tauhid mencontohkan jalur kereta Tanang Abang menuju Maja yang sekarang menjadi pusat ekonomi baru, seperti munculnya perumahan-perumahan.

“Itu kan dibuka jalurnya, tadinya kan enggak sampai situ (Maja), begitu dibuka jalurnya ya Maja akan semakin tinggi, nah itu benar seperti itu,” tutur Tauhid.

Kemudian Tauhid melanjutkan, klaim itu perlu melihat pula jumlah penduduk atau luas lahan di sekitar proyek. Untuk proyek kereta cepat, ia menilai jalur yang dilalui adalah titik-titik yang ekonominya memang sudah tumbuh.

"Seperti di Padalarang memang daerah padat. Harus dilihat kembali. Jadi kalau petumbuhan memang mendatangkan jumlah penduduk karena jalur kereta, itu yang saya kira perlu dilihat,” ucap Tauhid.

Tauhid menuturkan potensi titik yang akan memunculkan pusat ekonomi baru di sepanjang jalur kereta cepat adalah Stasiun Walini. Namun stasiun di Kabupaten Bandung Barat itu malah batal dibangun.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kepala Negara mengungkapkan hal itu saat meninjau proyek KCJB itu di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung pada Kamis, 13 Oktober 2022.

“(KCJB) memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta dan Bandung termasuk Kabupaten Bandung. Selain itu, meningkatkan daya saing Indonesia untuk menjadi semakin kuat,” ujar dia dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 14 Oktober 2022.

Dia juga berharap bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan membuat mobilitas orang dan barang bisa menjadi lebih cepat. Jokowi mengatakan bahwa dirinya mendapatkan keterangan perkembangan pembangunan KCJB sudah mencapai 88,8 persen secara keseluruhan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkap kendala dalam proyek pembangunan itu. Salah satunya saat membangun terowongan di Tunel 2 dan Tunel 11 yang sempat mengalami masalah karena tanahnya sangat sulit dikendalikan.

“Tetapi Alhamdulillah sekarang sudah selesai,” ucap Jokowi. “Dan jika tak ada aral melintang, kereta cepat Jakarta-Bandung akan selesai dalam waktu tak lama lagi dan mulai beroperasi bulan Juni 2023.”

