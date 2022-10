Samuel Sekuritas: IHSG Menguat di Sesi Perdagangan I, Ditopang Sektor Energi

TEMPO.CO, Jakarta -Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup di zona hijau pada akhir perdagangan sesi pertama Kamis, 13 Oktober 2022. IHSG menguat ke level 6.919,94 atau naik 0,16 persen dari level penutupan perdagangan kemarin di level 6.909,21.

Tim analis Samuel Sekuritas mencatat, di tengah menghijauhnya IHSG 205 saham menguat, sementara 297 melemah, dan 165 stagnan. Nilai transaksi Rp 6,04 triliun, frekuensi trading sebanyak 677.076 kali, dan volume trading sebanyak 134,1 juta lot.

"Saham Bumi Resources (BUMI) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 25.492 kali, disusul KIOS 19.054 kali dan SDMU 17.396 kali," kata tim analis Samuel Sekuritas dikutip dari keterangan tertulis, Kamis.

Saham BUMI juga tercatat menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 21,8 juta lot, diikuti oleh saham BIPI sebanyak 11,2 juta lot, dan GOTO 3,9 juta lot.

Indeks sektor energi (IDXENERGY) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi pertama hari ini dengan penguatan tertinggi, yaitu naik 0,83 persen. Indeks sektor industri consumer non-cylical (IDXNONCYC) naik 0,37 persen) dan indeks sektor transportasi (IDXTRANS) naik 0,29 persen.

Sementara itu, Indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi pertama hari ini dengan penurunan terdalam minus 0,49 persen. Diikuti indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) yang turun 0,38 persen dan indeks sektor consumer cylical (IDXCYCLIC) turun 0,25 persen.

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

- SDMU (naik 25,6 persen ke Rp93 per saham)

- WMPP (naik 11 persen ke Rp151 per saham)

- BNBR (naik 10 persen ke Rp66 per saham)

- GEMA (naik 9,7 persen ke Rp292 per saham)

- BIPI (naik 7,5 persen ke Rp143 per saham)