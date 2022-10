Rupiah Diprediksi Masih Tertekan oleh Lonjakan Greenback Hari Ini

Poundsterling menguat setelah hari yang sibuk Bank of England melakukan pembeliaan obligasi. Hal ini menegaskan kembali pandangan bahwa dukungan darurat untuk pasar emas akan berhenti pada Jumat, bertentangan dengan laporan media yang menyarankan itu bisa bertahan.

"The Fed membutuhkan data untuk mulai menemukan jalan keluar. Itu adalah pasar yang sulit untuk dimasuki. Sampai investor mendapatkan lebih banyak data, pasar harus mencari cara untuk menemukan pijakannya,” kata Carol Schleif, wakil kepala investasi di BMO Family Office kepada Bloomberg Television.

Investor gelisah karena mereka menunggu data harga konsumen AS yang dapat menentukan apakah Federal Reserve dapat memberikan kenaikan suku bunga besar keempat berturut-turut, menumpuk lebih banyak tekanan pada ekonomi dunia.

Hal ini membuat para pedagang waspada terhadap intervensi dari otoritas Jepang. Adapun obligasi pemerintah AS terpantau reli.

Mengutip Bloomberg dari Bisnis.com, Kamis, 13 Oktober 2022, indeks dolar AS bertahan pada laju kenaikan dan yen Jepang jatuh ke level terendah baru 24 tahun pada penutupan perdagan Rabu waktu setempat.

Rabu, 12 Oktober 2022, rupiah ditutup menguat tipis 0,01 persen atau naik 1 poin dan membawanya ke posisi Rp15.356 per dolar AS .

TEMPO.CO , Jakarta - Nilai tukar rupiah hari ini diprediksi masih tertekan oleh lonjakan greenback usai rilis risalah pertemuan Bank Sentral AS Federal Reserve.

Bursa AS di Wall Street, New York terperosok ke level terendah dalam dua tahun pada perdagangan pada Rabu waktu setempat, 12 Oktober 2022.

Bursa AS Jeblok ke Level Terendah dalam Dua Tahun Terakhir, Bagaimana Nasib IHSG?

Rupiah Melemah Dekati 15.400 per Dolar AS, karena Risiko Resesi 2023 atau The Fed?

Rupiah Melemah Dekati 15.400 per Dolar AS, karena Risiko Resesi 2023 atau The Fed?

Pada pukul 13.40 WIB, nilai tukar rupiah berada di level 15.355 per dolar AS.

Baca Selengkapnya