Bursa AS Jeblok ke Level Terendah dalam Dua Tahun Terakhir, Bagaimana Nasib IHSG?

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa saham Amerika Serikat atau Bursa AS di Wall Street, New York terperosok ke level terendah dalam dua tahun pada perdagangan pada Rabu waktu setempat, 12 Oktober 2022. Kejatuhan bursa tersebut berpotensi merambat ke pasar Asia termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Data Bloomberg pada Kamis, 13 Oktober 2022, menunjukkan indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,1 persen atau 28,34 poin ke 29.210,85, S&P 500 tergelincir 0,33 persen atau 11,81 poin ke 3.577,03, dan Nasdaq melemah tipis 0,09 persen atau 9,09 poin ke 10.417,10.

Hal serupa terjadi pada bursa saham berjangka untuk Jepang, Australia dan Hong Kong usai S&P 500 ditutup pada level terendah sejak November 2020. Indeks dolar AS bertahan pada laju kenaikan dan yen Jepang jatuh ke level terendah baru 24 tahun yang pada gilirannya membuat para pedagang waspada terhadap intervensi dari otoritas Jepang.

Baca: IHSG Ditutup di Zona Merah, Saham BUMI Masih Paling Aktif Diperdagangkan

Sementara itu, bligasi pemerintah AS terpantau reli. Investor gelisah karena mereka menunggu data harga konsumen AS yang dapat menentukan apakah The Federal Reserve akan kembali menaikkan suku bunga besar keempat berturut-turut. Kekhawatiran para investor kian menumpuk lebih banyak tekanan pada ekonomi dunia.

Adapun risalah yang dirilis pada Rabu dari pertemuan terakhir The Fed sebelumnya menyarankan beberapa pejabat mempertimbangkan untuk mengurangi laju kenaikan suku bunga, yang memicu lonjakan singkat di Wall Street, namun pada akhirnya kembali melemah.

"The Fed membutuhkan data untuk mulai menemukan jalan keluar. Itu adalah pasar yang sulit untuk dimasuki. Sampai investor mendapatkan lebih banyak data, pasar harus mencari cara untuk menemukan pijakannya,” ujar wakil kepala investasi di BMO Family Office Carol Schleif, kepada Bloomberg Television.

Sedangkan Poundsterling menguat setelah hari yang sibuk bagi Bank of England memborong obligasi. Hal tersebut menegaskan kembali pandangan bahwa dukungan darurat untuk pasar emas akan berhenti pada Jumat dan bertentangan dengan laporan media yang menyarankan itu bisa bertahan.

Sementara di pasar komoditas, Pemerintahan Amerika Serikat Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk menambahkan aluminium ke sanksi ekonomi terhadap Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutkan tiap infrastruktur energi di dunia berisiko setelah kasus ledakan di jalur pipa Nord Stream. Sentimen tersebut dibaca pasar dan pada akhirnya saat penutupan perdagangan Rabu kemarin, harga acuan minyak mentah dunia turun lebih dari 2 persen.

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan dalam risetnya memperkirakan IHSG akan kembali melemah pada perdagangan hari ini. Data Bloomberg menunjukkan IHSG ditutup pada posisi 6.909,20 atau turun 0,43 persen pada Rabu, 12 Oktober 2022.

Dennies menyatakan IHSG kemarin ditutup melemah seiring pelemahan bursa saham secara global serta kekhawatiran akan kenaikan suku bunga yang lebih agresif. Indeks juga terpukul akibat pelemahan nilai tukar rupiah ke level Rp 15.300 per dolar AS.

Secara teknikal, menurut Dennis, candlestick membentuk lower high dan lower low dengan stochastic pada area oversold mengindikasikan tren pelemahan dengan rentang yang terbatas. Investor diperkirakan bakal mencermati beberapa rilis data ekonomi dari Amerika Serikat serta mencermati perkembangan nilai tukar rupiah yang cenderung melemah. Ia memperkirakan IHSG akan berada di level support 6.803 dan 6.856 serta resistance 6.976 dan 7.043.

BISNIS

Baca juga: Rupiah Melemah Dekati 15.400 per Dolar AS, karena Risiko Resesi 2023 atau The Fed?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.