Bank Indonesia Laporkan Transaksi ISEF 2022 Tembus Rp 27,6 T

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menutup rangkaian kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022, Minggu, 9 Oktober 2022. Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Arief Hartawan, mengatakan setidaknya ada 163 kegiatan yang dilaksanakan. Mulai dari webinar internasional dan nasional, workshop, hingga tabligh akbar.

“Transaksi festival syariah (fesyar) ISEF kesembilan ini mencapai Rp 27,6 triliun. Berupa pembiayaan lembaga keuangan syariah, transkasi B to B, transaksi B to C, serta exhibition,” kata Arief dalam acara Closing Ceremony ISEH 2022 yang disiarkan di Youtube Bank Indonesia, Minggu, 9 September 2022.

Ihwal penyelenggaraan forum internasional, Arief mengatakan bahwa dalam International Halal Dialog keempat telah dilakukan penjajakan kerja sama antara otoritas sertifikasi halal dari Indonesia dengan sejumlah negara. Mulai dari Tiongkok, Malaysia, Korea Selatan, Amerika Serikat, hingga Arab Saudi.

“Diharapkan melalui kegiatan ini upaya kita untuk memperluas jangkauan ekspor produk halal Indonesia memasuki pasar global dapat segera terwujud,” ujar Arief.

Kegiatan lainnya dalam ISEF ke-9 ini adalah International Hajj Conference. Arief mengatakan pertemuan tersebut menegaskan pentingnya ekosistem digital untuk mendukung manajemen haji dan umrah yang lebih baik. Kemudian, ada International Muslim Friendly Tourism.

“Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan antara industri dengan otoritas yang dituangkan dalam bentuk resolusi pengembangan pariwisata ramah muslim Indonesia,” tutur Arief.

Kegiatan lainnya, yaitu International Fiqih Conference. Dalam konferensi tersebut, lanjut Arief, peserta menekankan perhatiannya terhadap maraknya. Di mana digital finance ini menuntut industri keuangan syariah untuk tetap istiqomah, memperhatikan pemahamannya atas kaidah dan prinsip-prinsip syariah.

“Ada juga International Islamic Monetary and Economic and Finance Conference,” kata Arief. Kegiatan tersebut melibatkan peneliti dengan 200 paper ilmiah yang berasal dari 21 negara. Kemudian ada 48 paper ilmiah terpilih yang dipresentasikan selama konferensi itu berlangsung.

Tak hanya itu, ISEF 2022 ini juga berhasil menyelenggarakan Halal Lifestyle Conference. Dalam kegiatan ini terdapat 42 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari total 2.000 aplicants yang berpeluang dan saat ini berpresos mauk gerai retail modern. “Ini sekalius menjadi bridging menjajaki pasar global,” kata Arief.

