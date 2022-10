Rekomendasi Eyeliner Terbaik, Tahan Lama dan Tak Mudah Luntur

INFO BISNIS - Eyeliner merupakan produk make up yang kerap digunakan kaum hawa untuk mempercantik area mata. Saat ini, banyak berbagai jenis variasi eyeliner dengan tipe dan bentuk yang beragam.

Namun, tak semua eyeliner di pasaran bisa long lasting atau tahan lama. Banyak diantaranya yang gampang luntur saat diaplikasikan

Nah, bagi Anda yang ingin mencari eyeliner berkualitas dan tak mudah luntur, berikut rekomendasi eyeliner terbaik dan tahan lama.

1. Maybelline Hyper Glossy Liquid Eyeliner Make Up

Eyeliner cair dari Maybelline ini tahan air dan bisa Anda gunakan untuk mendapatkan tampilan make up yang long lasting, bahkan hingga 24 jam. Eyeliner ini memiliki formula film-technology dengan kuas fleksibel sehingga mudah digunakan. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp 67.000.

2. L’Oreal Paris Eyeliner Flash Cat Eyes Make Up

Sebagai salah satu brand make up dan perawatan tubuh tertua di dunia, L’Oreal juga menghadirkan eyeliner berkualitas untuk mempercantik riasan para wanita. L’Oreal Paris Eyeliner Flash Cat Eyes selain mudah diaplikasikan juga mampu memberikan hasil wing liner yang sempurna. Anda bisa membelinya mulai dari harga Rp150.000.

3. Wardah Optimum Hi Black Liner

Bagi Anda yang ingin mencari produk make up yang tersertifikasi halal, Wardah bisa menjadi pilihan tepat. Brand makeup lokal ini memiliki eyeliner hi-black warna hitam pekat dan memberikan hasil make up yang natural. Eyeliner ini cocok digunakan untuk aktivitas setiap hari. Anda bisa membeli eyeliner ini dengan harga mulai 63 ribu saja.

4. Make Over Eyeliner Pencil

Bagi Anda yang merasa lebih nyaman dengan eyeliner berbentuk pensil, produk dari Make Over ini bisa jadi solusinya. Make Over Eyeliner Pencil hadir dalam 11 warna yang menarik mulai dari hitam, hijau, coklat, biru, gold, hingga ungu yang bisa dipilih sesuai keinginan. Cocok sekali untuk Anda yang senang berkreasi dan bereksperimen dengan make up. Eyeliner tahan air ini bisa didapatkan hanya dengan Rp 74 ribu.

5. YOU Stay All Day Pen Eyeliner

Eyeliner satu ini mempunyai pigmentasi intens dan menghasilkan make up yang tahan lama. Formulanya cepat kering dan ujung dari eyeliner ini fleksibel sehingga mudah digunakan. Anda jangan khawatir luntur karena eyeliner ini tahan lama dan bisa dipakai tanpa harus touch up berulang kali. Buat Anda yang ingin mencobanya, siapkan kocek minimal Rp 82.000, ya!

6. BRASOV Pensil Eyeliner Waterproof

Buat Anda yang ingin hasil riasan tegas, eyeliner Brasov bisa jadi alternatif yang tepat. Hasil make up natural juga bisa didapatkan dengan aplikasi yang lebih tipis, lho. Harga produk ini terbilang sangat terjangkau dan dijamin ramah dikantong. Hanya dengan 16 ribu rupiah saja Anda sudah bisa mendapatkan eyeliner ini.

7. PINKFLASH OhMyLine Waterproof Eyeliner Pen

Brand make up baru ini sudah cukup populer di kalangan anak muda. Pinkflash memiliki produk eyeliner waterproof yang bisa digunakan untuk make up yang tahan lama. Pigmentasi warna eyeliner ini cukup tinggi dan mudah digunakan. Anda bisa mendapatkan eyeliner ini hanya dengan Rp 48.000.

8. Pixy Eyeliner

Pixy yang hadir dengan eyeliner tahan lama dengan harga yang terjangkau. Agar riasan mata lebih tegas dan maksimal, eyeliner Pixy ini bisa jadi solusi tepat. Eyeliner ini hadir dalam dua warna yang bisa dipilih sesuai tema riasan, yaitu hitam dan coklat. Harga eyeliner mulai dari 31 ribu rupiah.

9. FOCALLURE ConfidenceHalo Eyeliner Waterproof FA243

Eyeliner dari Focallure ini hadir dengan formula tahan air dan tahan lama hingga 24 jam. Eyeliner Focallure bisa jadi pilihan tepat karena cepat kering saat diaplikasikan dan make up Anda tidak akan luntur saat kena keringat ataupun air mata. Eyeliner satu ini bisa dibeli dengan harga Rp 98.000 saja.

10. Madame Gie Eyeready Liner

Eyeliner tahan air dari Madame Gie ini mampu menghasilkan hasil makeup yang tahan lama. Ujung kuasnya runcing sehingga sangat mudah saat diaplikasikan, terutama untuk Anda yang masih pemula dalam menggunakan makeup. Harganya sangat affordable hanya 16 ribu rupiah saja.

Nah, itulah rekomendasi 10 eyeliner terbaik dan tahan lama. Yuk, segera checkout eyeliner, blush on, dan berbagai produk makeup pilihanmu di Shopee sekarang juga sebelum kehabisan. (*)