Rocky Gerung Analogikan Luhut Binsar Panjaitan Seperti Mawar: Wangi tapi Berduri

TEMPO.CO, Jakarta - Rocky Gerung menjadi salah satu pembicara dalam peluncuran Buku Biografi Luhut Binsar Pandjaitan berjudul "Luhut” di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Oktober 2022. Rocky sempat dimintai pendapatnya oleh pembawa acara tersebut Deddy Corbuzier mengenai Luhut.

“Saya pengen dengar dari Rocky Gerung, Pak Luhut kalau satu kata apa? pikir dulu,” kata Deddy. “Atau diperhalus kalau bunga, bunga apa Pak Luhur itu,” pembawa acara lainnya menimpali.

Lantas Rocky menjawab bunga mayar. “Mawar itu wangi, tapi dia berduri. Dan ada lagunya dari grup musik Poison, judulnya Every Rose Has its Storm. Setiap mawar pasti ada durinya, tapi saya ambil bagian mawarnya saja,” ujar dia pada Jumat, 7 Oktober 2022.

Rocky mengaku sudah membaca buku tersebut dan tepukau dengan perspekstif salah satu keponakan Luhut yakni Gita Rusmida Sjahrir. Menurut dia, Gita menemukan satu ide yang tidak pernah dilihat orang bahwa leadership itu diuji dua kali, di publik dan di dalam batin orang itu sendiri.

Perspektif Gita soal Luhut, kata Rocky, menerangkan pada diri seseorang itub membutuhkan orang yang paham tentang arah, sekaligus mampu untuk menyusupkan dimensi emosinya pada tim. “Saya kira Luhut itu mem-brief timnya yang pintar-pintar bukan sekadar dengan logic tapi juga dengan passion,” tutur Rocky.

Rocky juga mengaku terkejut ternyata di belakang Menko Luhut ada tiga perempuan yang mengasuh kementerian dan menghasilkan kebijakan yang dalam teori feminis itu disebut etic of care. Dalam hal penangan Covid-19, masyarakat seolah-olah hanya melihat data yang terus menerus diumumkan pemerintah melalui angka yang naik turun, tapi bukan

“Bukan itu, tapi diasuh dengan feminis point of vew itu. Jadi terimakasih karena ada tiga perempuan pintar yang megucapkan kembali kepentingan rahim perempuan sebagai pengasuh pikiran bangsa,” ucap Rocky.

Selain itu, Rocky juga menilai reputasi Luhut itu tentu berada di dalam sorotan kamera kontriversi terus menerus. Namun, dia melihat persiunan tentara itu tidak peduli, karena tahun arahnya kemana.

“Tadi saya sebut dia seperti bunga mawar, saya koreksi. Dia seperti bunga matahari, kemana pun ditanam dia akan mencari matahari ke arah timur. Jadi ada yang viral pada pikiran Pak Luhut yaitu bangsa negeri persahabatan etic,” kata Rocky.

Lain dengan komentar Rocky, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sempat ditanya oleh Deddy Corbuzier di peluncuran buku itu. “Pak Budi, sebelum bercerita mungkin boleh saya mau satu kata, kalau untuk Pak Luhut satu kata itu apa,” tanya Deddy. Kemudian Menkes itu menjawab: “Pak Luhut kalau digambarkan satu kata. Galak!!!,” lalu disambut gelak tawa para hadirin.

Budi juga memberikan perspektif berbeda untuk seorang Luhut, yaitu bukan sebagai tentara. Dia menceritakan selama bekerja sama dengan Luhut mengaku terkejut dengan latar belakangnya yang seorang tentara

Jadi saya kerja sama Pak Luhut saya terkejut juga kok beliau dulu pernah jadi tentara Komandan Gultor Kopassus. Karena, kata dia, waktu bekerja menangani Covid-19, Luhut orangnya sangat commpasionet atau memiliki kasih sayang.

“Budi kita bekerja musti dengan hati ini, bayak sekali yang mati,” ucap Budi menirukan perkataan Luhut saat bekerja untuk menangani Covid-19.

Budi menjelaskan saat menangani Covid-19, Luhur bekerja setiap hari, siang, malam, hingga di akhir pekan. Dia menilai Luhut, benar-benar bekerja ingin menyelematkan orang lain. “Padahal saya pikir waktu jadi tentara kan Kopassus kerjanya nemba-nembakin orang, ini benar-benar antitesa dengan beliau sebagai seorang tentara, verry commpasionet itu,” tutur Budi.

Selain itu, Budi juga membayang kan kalau tentara itu sangat intuitif, karena waktunya pendek untuk menyerang, mendapatkan tugas yang cepat. Bahkan mungkin, dia berujar, kesempatan berfikirnya tidak lama berbeda dengan yang di teritorial lain. “Dan Pak Luhut kalau ngamnbil keputusan, dia itu analisanya dalam banget,” ucap Budi.

Buku Biografi Luhut Binsar Pandjaitan itu digagas oleh adik kandung Luhut, Nurmala Kartini Pandjaitan-Sjahrir dan ditulis oleh Noorca M. Massardi. Isinya memuat hal-hal yang selama ini luput dari sorotan publik. Salah satunya tentang masa kecil Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu bersama dengan adiknya.

Biografi itu juga cukup istimewa bagi Luhut, karena merupakan kado spesial dari sang adik yang mewakili keluarga besarnya untuk ulang tahun Luhut yang ke-75 pada 28 September 2022.

