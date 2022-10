Gubernur BI Beberkan 3 Hal Istimewa dari Indonesia Sharia Economic Festival 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membeberkan tiga hal istimewa dari penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) kesembilan pada 2022. Pameran yang menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) itu digelar pada 5-9 Oktober 2022.

“Tahun ini kami hadirkan tiga yang spesial yang secara khusus memperkuat arahan Pak Wakil Presiden Ma’ruf Amin agar kita semua berperan menjadi Hamzah Washal,” ujar dia di acara pembukaan ISEF 2022 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Oktober 2022.

Pertama, Perry menjelaskan, tahun ini ISEF akan mengadakan modest fashion Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFES). Di dalamnya, hadir 163 desainer, 17 kegiatan, 1.256 karya modest fashion.

“Insya Allah kalau kita lakukan tiga tahun berturut-tutur ini akan menjadi the biggest international modest di dunia. Mohon dukungan,” tutur Perry.

Kedua, pencanangan gerakan akselerasi setifikasi halal. Perry menuturkan, BI sudah bertemu dengan para regulator dan para aktor yang terlibat mendukung akselerasi untuk setifikasi halal. Misalnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), komisi fatwa, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ketiga lembaga itu berkomitmen meperkuat akselerasi setifikasi halal di Indonesia.

Ketiga, pengutan ekosistem Global Halal Hub atau GHH yang merupakan wadah untuk bersinergi mempercepat pengembangan produk halal lokal brorientasi global. Menurut Perry, ini sekaligus untuk menindaklanjuti arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tentang bagaimana Indonesia menjadi pusat hortikultura atau pusat rempah untuk dunia bagi produsen halal food.

“Kami juga sudah mengadakan berbagai FGD untuk penguatannya termasuk penyusunan road map GHH dan penguatan peran agregator dalam mendukung pengembangan UMKM produk halal. Itulah tiga yang spesial,” ucap Perry.

Baca juga: OJK: Indeks Saham Syariah Meningkat 10,79 Persen

ISEF merupakan acara tahunan terbesar di Indonesia yang menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar). Adapun tahun ini, perhelatan diselenggarakan secara hybrid dengan tema "Recover Together Recover Stronger: Optimizing Sharia Economy and Finance For Inclusive Recovery".

“Pelaksanaan ISEF 2022 juga dibagi dalam tiga topik utama, yaitu economic inclusion, halal & green lifestyle, dan digitalization,” kata Perry.

ISEF 2022 dibuka langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan memukul bedug bersama Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Indonesia Sharia Economic Festival atau ISEF ke-9 2022 saya nyatakan secara resmi dibuka,” ujar Ma’ruf Amin.

Dia menjelaskan penyelenggaran ISEF selama embilan tahun telah memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Ma’aruf mengapresiasi BI karena melalui ISEF 2022, agenda ini bisa menyatukan berbagai hal. Sehingga, terjadi proses kolaborasi dari berbagai lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan pesantren-pesantren.

Ma’ruf berharap digelarnya ISEF 2022 menjadi tanda akan bangkitnya keuangan syariah, bangkitnya umat Islam, dan bangkitnya arus baru ekonomi Indonesia. Selain itu, kata dia, menciptakan ruang berkolaborasi mengajak semua bergerak lebih cepat.

“Untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia seklaigus memperkokoh sumbangsih bangsa ini dalam upsaya pemulihan global melalui pembangunan ekonomi yang inklusif,” tutur Ma’ruf.

Baca juga: Erick Thohir Ingin Para Profesional dan Praktisi Level Global Kelola Pasar Ekonomi Syariah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.