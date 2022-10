Terkini Bisnis: Janji Freeport Bangun Industri Pengolahan di Papua, Ridwan Kamil Gesit 5000

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 6 Oktober 2022 dimulai dengan Chairman of the Board & CEO Freeport Mc-MoRan, Richard C Adkerson, menjanjikan bakal membangun industri pengolahan di Papua pada 2024.

Kemudian informasi mengenai pabrikan sepeda motor listrik Gesits memajang motor besar jenis bobber di ajang pameran West Java Investment Summit (WIJS) 2022 yang digelar dua hari di Bandung mulai Rabu, 5 Oktober 2022. Desain motor gede itu digambar oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Selain itu berita tentang Wakil Presiden Ma’ruf Amin resmi membuka gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-9 tahun 2022. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. CEO Freeport Janji Bangun Smelter di Papua pada 2024: Pemerintah Peringatkan Kami Gerak Cepat

Chairman of the Board & CEO Freeport Mc-MoRan, Richard C Adkerson, menjanjikan bakal membangun industri pengolahan di Papua pada tahun 2024. Hal ini dilakukan usai pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, rampung pada tahun yang sama.

"Di masa mendatang, kami juga akan membidik pembangunan fasilitas pengolahan di Papua. Tapi saat ini pemerintah sudah memperingatkan kami untuk gerak cepat," kata Adkerson dalam Orasi Ilmiah: Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal yang digelar di Universitas Cenderawasih, Papua, Kamis, 6 Oktober 2022.

Dalam pidatonya yang disiarkan lewat YouTube BKPM tersebut, Richard menyatakan pada awalnya Freeport berjanji menyelesaikan pembangunan smelter pada 2023. Namun pembangunan pabrik pengolahan itu akhirnya molor karena adanya pandemi Covid-19 dan perubahan rantai suplai yang terjadi di dunia.

