Terpopuler Bisnis: Bahlil Ungkap Kondisi Dunia Gelap, Penghimpunan Dana Pasar Modal Rp 175,3 T

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin 4 Oktober 2022 dimulai dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kondisi global saat ini sangat gelap.

Selanjutnya Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, mengatakan total hasil penghimpunan dana di pasar modal hingga kini mencapai Rp 175,3 triliun.

Kemudian informasi mengenai indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat di sesi pertama Selasa, 4 Oktober 2022 dan menutup sesi di zona positif, tepatnya di level 7.065,6, atau 0.49 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin (7,009,7).

Selain itu berita tentang Chairman of the Board and CEO Freeport - McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021. Ia memastikan pada 20 tahun mendatang, keuntungan langsung itu bakal semakin meningkat. Berikut ringkasan tentang keempat berita tersebut:

1. Sebut Kondisi Global Sangat Gelap, Bahlil Uraikan Banyaknya Fakta Ketidakpastian

Menteri Investasi/Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) BahlilLahadalia mengungkapkan kondisi global saat ini sangat gelap.

“Harus diakui bahwa kondisi global sekarang ini gelap, sangat gelap,” kata Bahlil dalam Orasi Ilmiah UGM yang dipantau secara virtual, Selasa 4 Oktober 2022.

Mantan ketua HIPMI itu menuturkan, pada 2017 hingga 2019 awal, dunia menghadapi perang dagang antara China dan AS. Adanya perang dagang tersebut, berpengaruh terhadap sebagian pertumbuhan ekonomi global.

Belum selesai dengan perang dagang, dunia termasuk Indonesia berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

Baca berita selengkapnya di sini.