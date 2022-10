Terkini Bisnis: OJK Soal Penghimpunan Dana di Pasar Modal, Janji Freeport ke RI

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 4 Oktober 2022 dimulai dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, mengatakan total hasil penghimpunan dana di pasar modal hingga kini mencapai Rp 175,3 triliun.

Kemudian informasi mengenai indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat di sesi pertama Selasa, 4 Oktober 2022 dan menutup sesi di zona positif, tepatnya di level 7.065,6, atau 0.49 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin (7,009,7).

Selain itu berita tentang Chairman of the Board and CEO Freeport - McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021. Ia memastikan pada 20 tahun mendatang, keuntungan langsung itu bakal semakin meningkat. Berikut ringkasan tentang ketiga berita tersebut:

1. OJK Sebut Penghimpunan Dana di Pasar Modal Tembus Rp 175,3 Triliun: Ada 48 Emiten Baru

Sepanjang tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan surat pernyataan efektif atas penyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum untuk 165 emisi saham, obligasi dan sukuk. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, menyebut total hasil penghimpunan dana itu hingga kini mencapai Rp 175,3 triliun.

“Sebanyak 48 di antaranya merupakan emiten baru,” tutur Inarno saat mengisi Sosialisasi & Edukasi Pasar Modal Terpadu Tahun 2022 di Universitas Sumatera Utara yang disiarkan di YouTube OJK, Selasa, 4 Oktober 2022.

Inarno juga menyampaikan bahwa jumlah investor pasar modal secara nasional terus meningkat. Hingga 28 September 2022, pihaknya mencatat jumlah investor pasar modal sebanyak 9,76 juta Single Investor Identification (SID).

