Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak jadi Rp 955.000 per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas Antam hari ini, Selasa, 4 Oktober 2022, melonjak dibandingkan sehari sebelumnya. Informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam menunjukkan harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram sebesar Rp 955.000 atau naik Rp 10.000 dibandingkan kemarin.

Untuk emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp 527.500 atau naik Rp 5.000 dari posisi harga kemarin. Lalu untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol Rp 4.550.000, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga Rp 9.045.000.

Harga emas untuk satuan 50 gram dibanderol Rp 44.895.000 dan emas cetakan berukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp 89.712.000. Sedangkan emas ukuran 1.000 gram dibanderol Rp 895.600.000. Adapun harga jual kembali (buyback) emas Antam berada di level Rp 830.000 per gram, naik Rp14.000 dari harga sebelumnya.

Kenaikan harga emas Antam tak lepas dari tren menguatnya harga komoditas tersebut di pasar global. Pada akhir perdagangan Selasa pagi WIB, harga emas naik karena dolar AS yang mundur dari level tertinggi.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, naik 1,79 persen menjadi US$ 1.702,00 per ounce. Sedangkan indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,33 persen menjadi 111,7460, terutama karena melonjaknya sterling setelah Inggris membatalkan rencana untuk memotong tingkat pajak penghasilan tertinggi.

Penguatan harga emas didorong salah satunya oleh laporan Institute for Supply Management (ISM) pada Senin kemarin bahwa indeks aktivitas manufaktur AS turun menjadi 50,9 pada September dari 52,8 pada Agustus. Angka itu adalah level terendah sejak Mei 2020, ketika ekonomi terhenti di tengah gelombang pertama krisis pandemi Covid-19.