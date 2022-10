Kedubes AS di RI Buka Lowongan Kerja untuk 13 Posisi, Gaji Berkisar Rp 96 Juta - 745 Juta per Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) untuk Indonesia membuka lowongan kerja sebanyak 13 posisi. Dikutip dari laman resmi Kedubes AS di Indonesia, lowongan kerja tersebut akan dibuka hingga akhir Oktober 2022 untuk penempatan di Jakarta dan Surabaya.

Di pengumuman lowongan kerja tersebut, pihak Kedubes AS juga langsung menawarkan gaji tinggi, mulai dari Rp 64 juta hingga tertinggi Rp 745 juta dalam setahun. Jadwal kerja untuk posisi lowongan kerja tersebut adalah full time (40 jam per minggu). Kandidat harus dapat mulai bekerja 4 minggu sejak diterimanya otorisasi agen atau izin serta sertifikasi.

Berikut data lengkapnya:

1. Administrative Clerk

Dibuka sampai: 7 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Embassy Jakarta

Gaji per tahun: Rp 113.432.083 per tahun

2. Criminal Fraud Investigator

Dibuka sampai: 7 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Embassy Jakarta

Gaji per tahun: Rp 341.508.924 per tahun

3. Supply Clerk

Dibuka sampai: 7 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Embassy Jakarta

Gaji per tahun: Rp 95.838.472 per tahun

4. USEFM Consular Associate

Dibuka sampai: 7 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Consulate General Surabaya

Gaji per tahun: US$ 38.894 (setara Rp 595.222.107) per tahun

5. Carpentry Maintenance Worker

Dibuka sampai: 7 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Embassy Jakarta

Gaji per tahun: Rp 95.838.472 per tahun

6. Electrical Maintenance Worker/ Electrician

Dibuka sampai: 7 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Embassy Jakarta

Gaji per tahun: Rp 113.432.083 per Tahun

7. Office Management Assistant

Dibuka sampai: 14 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Consulate General Surabaya

Gaji per tahun: US$ 34.770 (setara Rp 532.109.649) per tahun

8. USEFM Information Management Assistant

Dibuka sampai: 14 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Consulate General Surabaya

Gaji per tahun: US$ 38.894 (setara Rp 595.222.107) per tahun

9. USEFM Political Assistant

Dibuka sampai: 21 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Embassy Jakarta

Gaji per tahun: US$ 48.667 (setara Rp 744.785.167) per tahun

10. USEFM Political Assistant (for Security Affair)

Dibuka sampai: 21 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Embassy Jakarta

Gaji per tahun: US$ 48.667 (setara Rp 744.785.167) per tahun

11. USEFM Political Specialist

Dibuka sampai: 21 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Embassy Jakarta

Gaji per tahun: US$ 48.667 (setara Rp 744.785.167) per tahun

12. Wherehouse Worker

Dibuka sampai: 21 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Embassy Jakarta

Gaji per tahun: Rp 64.683.709 per tahun

13. USEFM Administrative Assistant (Roving Admin Assistant)

Dibuka sampai: 28 Oktober 2022

Penempatan lokasi: Embassy Jakarta

Gaji per tahun: US$ 38.894 (setara Rp 595.222.107) per tahun

