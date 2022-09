Pengamat Minta Batalnya Program Kompor Listrik Tak Kendorkan Target Nol Emisi 2060

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, target pemerintah untuk menggapai nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 seharusnya tidak akan terganggu dengan batalnya program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik.

Program kompor listrik dibatalkan PLN pada 27 September 2022 kemarin. Padahal sejak 2021 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan program penggunaan kompor listrik itu sebagai bagian dari peta jalan menuju nol emisi karbon pada 2060.

"Saya kira peta jalan NZE 2060 harus tetap berjalan meskipun kompor induksi di batalkan oleh PLN," kata Mamit saat dihubungi, Jumat, 30 September 2022.

Menurut Mamit, kompor listrik sebetulnya hanya bagian kecil dari seluruh rangkaian peta jalan NZE. Program konversi dari kompol elpiji 3 kg menjadi kompor listrik pun menurutnya dapat diganti dengan program lain yang lebih memiliki dampak signifikan mengurangi beban emisi di Indonesia.

"Dengan biomass saya kira bisa dilakukan. Kalau mau clean dengan jargas (jaringan gas) atau dengan Dimethyl Ether (DMEl misalnya yang masuk hilirisasi batubara," kata Mamit

Yang pasti, Mamit menekankan, pembatalan progran itu tidak bisa menjadi alasan untuk menunda-nunda target penggunaan sumber energi bersih. Pemerintah, kata dia, harus melibatkan bantuan dari negara lain untuk menunjang NZE karena biayanya besar untuk merealisasikam target itu.

"Jadi, the show must go on meskipun kompor induksi batal. Hanya saja pemerintah kitakan enggak bisa jalan sendiri, harus ada bantuan dari negara lain saya kira," kata Mamit.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif pada tahun lalu sempat mengatakan, untuk mencapai target nol emisi itu, pemerintah tengah menerapkan lima prinsip utama. Lima prinsip itu meliputi: peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, serta pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).