Rupiah Menguat ke Level Rp 15.262, Krisis Energi di Eropa hingga Inflasi Jadi Sentimen

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat pada perdagangan Kamis, 29 September 2022. Di pasar spot, berdasarkan data Bloomberg, rupiah bertengger di level Rp 15.262 per dolar AS, atau menguat 0,03 persen dari penutupan hari sebelumnya Rp 15.266.

Sementara itu, berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang diperdagangkan antar bank berada di level Rp 15.247 per dolar AS, melemah dari level hari sebelumnya di posisi Rp 15.243 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menjelaskan, pergerakan rupiah sepanjang hari ini dipengaruhi sentimen pelaku pasar keuangan terhadap langkah Bank of England yang mengumumkan pembelian obligasi darurat pada Rabu.

"Mencoba untuk menopang pasar emas yang telah merosot, bersama dengan pound, setelah pemerintah Inggris yang baru mengumumkan pemotongan pajak yang substansial, kemungkinan didanai oleh pinjaman yang besar," kata Ibrahim dikutip dari keterangan tertulis, Kamis 29 September 2022.

Selain itu, eskalasi krisis energi di zona Eropa baru-baru ini, juga menjadi sorotannya. Terutama dipicu oleh laporan pihak Swedia yang mengumumkan telah menemukan kebocoran gas keempat pada pipa Nord Stream yang rusak.

"Uni Eropa menduga sabotase berada di balik kebocoran pipa yang membawa gas dari Rusia ke Eropa dan telah menjanjikan tanggapan kuat terhadap gangguan yang disengaja terhadap infrastruktur energinya," ujar Ibrahim.

Dari dalam negeri, sentimen pelaku pasar keuangan dipengaruhi inflasi Indonesia tahun ini bisa mencapai 6,27 persen. Angka ini jauh dari proyeksi Pemerintah yang menargetkan inflasi di bawah 5 persen. Selain itu diprediksi Bank Indonesia akan terus menaikkan suku bunga acuan sampai 5 persen di tahun ini.

"Dalam perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup menguat 3 point walaupun sebelumnya sempat menguat 30 poin di level Rp 15.263 dari penutupan sebelumnya di level Rp 15.266," ujar Ibrahim.

