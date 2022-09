Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD soal dana Otsus Papua mencapai Rp 1.000 triliun.

Stafsus Sri Mulyani tersebut menyebutkan bahwa besar anggaran yang disebut Mahfud tersebut tak sepenuhnya merupakan dana Otsus Papua. "Pernyataan verbatim Pak @mohmahfudmd sangat jelas. Beliau menyebut tidak hanya Dana Otsus tapi juga Belanja K/L dan Transfer ke Daerah," cuit Prastowo melalui akun Twitter pribadinya @prastow pada Sabtu, 24 September 2022.

Tapi, kata Prastowo, sejumlah media memberitakan pernyataan Mahfud tersebut dengan menyebut anggaran Rp 1.000 triliun hanya sebagai dana Otsus. Padahal, menurut dia, pernyataan Mahfud sudah tepat dan sesuai dengan data resmi Kementerian Keuangan.

Prastowo lalu membeberkan bahwa dukungan fiskal ke Papua dan Papua Barat selama ini cukup besar. Sepanjang tahun 2002-2021, misalnya, Dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur atau DTI mencapai Rp 138,65 triliun, transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD sebesar Rp 702,30 triliun, dan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 251,29 triliun. "Total Rp 1.092 T. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua," cuitnya.

Artinya, kata Prastowo, pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap Papua. TKDD per Kapita Papua dan Papua Barat pun lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lainnya. "Papua dan Papua Barat menerima transfer Rp 14,7 juta per penduduk dan Rp 10,2 juta per penduduk," cuitnya. Angka itu lebih besar dari yang diterima Kalimantan Timur sebesar Rp 4,9 juta, Aceh sebesar Rp 6,4 juta, dan NTT sebesar Rp 4,2 juta.

Penjelasan Prastowo ini juga merespons cuitan jurnalis asal Papua, Victor Mambor. Melalui akun Twitter miliknya, Victor mengungkapkan keraguannya atas total Dana Otsus yang Mahfud MD sebutkan.

"Pak @mohmahfudmd anda membuat pernyataan ini datanya dari mana?" tulisnya melalui akun @VictorcMambor, Sabtu, 24 September 2022.

Menurut dia, berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari 2002 hingga 2021 hanya sebesar Rp 138,5 triliun. "Rp 1.007 T itu dari mana datanya? Anda ini Menko pak. Jangan membuat pernyataan yang tidak jelas basis datanya. Itu fitnah pak!" cuit Victor.

