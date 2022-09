Teguk Buka Gerai di New York, 80 Persen Menunya Tak Ada di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Teguk resmi membuka gerainya di 248 Mott Street, New York, Amerika Serikat. CEO Teguk Indonesia Maulana Hakim mengatakan ekspansi ini adalah langkah awal perusahaan minuman lokal tersebut untuk merambah pasar global.

"Pengunjung mengatakan boba kita itu the best boba in New York City,” kata Maulana Hakim dalam keterangannya seperti dikutip pada Senin, 26 September 2022.

Maulana mengatakan 80 persen menu yang dijual di New York tidak ada di Indonesia. Manajemen membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan untuk melakukan riset guna menentukan menu-menu yang cocok dijual di negara tersebut.

Teguk, Maulana melanjutkan, berupaya mengikuti market, kompetisi, dan kebiasaan konsumen di Amerika dalam menikmati minuman kekinian. Ia memastikan Teguk menggunakan bahan baku premium, namun tetap halal.

Dia berharap ekspansi gerai di Amerika Serikat tidak hanya terbatas di New York City. “Kami ingin berkembang menjadi merek makanan dan minuman (F&B) yang tersedia di semua pasar, termasuk pasar global," ucapnya.

Teguk adalah merek yang menyediakan berbagai seri minuman dan makanan. Perusahaan ini sahamnya dimiliki oleh pelaku wirausaha Indonesia, bukan franchise atau model waralaba. Saat ini jumlah gerai Teguk mencapai lebih dari 180 dan tersebar di Jabodetabek, Bandung, Karawang, Sukabumi, Garut, Cirebon, Tasikmalaya, hingga Sumedang.

Pendiri Teguk lainnya, Najib Wahab, menuturkan dibukanya gerai baru di New York ini adalah salah satu upaya untuk mengenalkan produk lokal Indonesia ke pasar dunia. "Teguk mempromosikan warisan Indonesia dalam operasi kelas dunia, dan membuktikan bahwa UKM Indonesia bisa hadir di tingkat global dan mendapat eksposur yang kuat,” tuturnya.

