Terbitkan Panduan Investasi Hijau Bersama BKPM, Kadin: Ini Sangat Membantu Perusahaan

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendukung implementasi praktik keberlanjutan di lingkup korporasi di Tanah Air, salah satunya melalui penerbitan panduan investasi hijau atau investasi lestari.

"Kadin mendukung peningkatan kapasitas, kami menyiapkan panduan yang namanya panduan untuk investasi hijau, investasi lestari. Panduan ini juga nanti bisa sangat membantu perusahaan untuk masuk investasi lestari," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani dalam konferensi pers Road to B20 Sustainability 4.0 Awards di Jakarta, Selasa 20 September 2022.

Shinta menuturkan panduan tersebut dikerjakan atas kerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM.

Ia pun menyebut ajang penghargaan B20 Sustainability 4.0 Awards akan jadi awal mula yang baik untuk mendorong praktik keberlanjutan di dunia bisnis di Indonesia.

Ajang B20 Sustainability 4.0 Awards sendiri digagas Swiss Chamber of Commerce Indonesia, Kadin Indonesia dan European Business Chamber of Commerce in Indonesia (EuroCham), Britcham, Ekonid, IBAI, IFCCI dan Universitas Trisakti sebagai gelaran side event B20 Indonesia 2022.

Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan dengan mengidentifikasi dan mengenali proyek-proyek keberlanjutan yang berdampak tinggi dari bisnis swasta di Indonesia.

Penghargaan berfokus pada air bersih, pengurangan plastik dan daur ulang, peran perempuan Indonesia dalam lingkungan sebagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

"Kami tidak mau ini hanya sekadar award biasa, tapi harus ada tindak lanjutnya untuk bagaimana kita mendorong lebih banyak lagi pelaku usaha agar mengedepankan isu sustainability," imbuh Shinta yang juga Chair B20.

Shinta juga menilai saat ini banyak perusahaan-perusahaan, termasuk UMKM yang telah melakukan inovasi untuk mendukung praktik keberlanjutan.

Hal itu pun terlihat dari tingginya minat pendaftar penghargaan B20 Sustainability 4.0 Awards yang dibanjiri hingga 700 pendaftar.

"Ini memberi semangat baru karena ternyata banyak sekali perusahaan yang tidak kita ketahui, termasuk juga UMKM, yang ternyata mereka sudah melakukan inovasi-inovasi ini," katanya.

Sebelumnya, Anggota tim Panel Ahli Katadata Insight Center Mulya Amri menilai dalam beberapa waktu belakangan semakin banyak perusahaan yang terdorong membangun reputasi secara positif dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis perusahaan.

Terlebih di tengah krisis iklim dan tuntutan konsumen yang meningkat, perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan operasional perusahaan yang berdampak baik terhadap lingkungan dan sosial.

