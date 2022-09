RI Minta Anggota G20 Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif untuk Penyandang Disabilitas

Sebagai bagian dari rangkaian EWG Meeting dan Labour Employment Ministers Meeting (LEMM) di Bali, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker & K3), juga menyelenggarakan 2022 G20 Occupational Safety and Health (OSH) Network Annual Meeting.

TEMPO.CO , Bali - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Pertemuan Keenam Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 6th G20 Employment Working Group) di Bali pada Selasa, 13 September 2022. Pertemuan EWG itu menghasilkan tiga penekanan utama dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif terutama dengan memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas.

Menlu Retno: Persiapan KTT G20 On The Right Track

Dua bulan menjelang pertemuan tingkat tinggi G20, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia sudah siap baik dari segi logistik dan substansi.

