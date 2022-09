Terkini Bisnis: Rupiah Diprediksi Menguat, Erick Thohir Soal Pencurian Data Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 13 September 2022 dimulai dengan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada hari ini berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed.

Kemudian informasi prediksi indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak fluktuatif di rentang 7.200 - 7.300 di perdagangan bursa hari ini. Kemudian berita Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pencurian data pribadi merupakan hal yang sangat serius bagi masyarakat, dan pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan sistem dalam mengatasi hal tersebut.

Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Rupiah Berpeluang Menguat di Rentang Rp14.820 - Rp14.860 per Dolar AS

Nilai tukar atau kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa, 13 September 2022, berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed.

Rupiah pagi ini melemah 8 poin atau 0,05 persen ke posisi Rp14.850 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.842 per dolar AS.

"Peluang rupiah menguat hari ini terhadap dolar AS masih terbuka, dengan membaiknya sentimen pasar terhadap risiko," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

