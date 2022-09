Tarif Ojol Naik, Grab Tawarkan Layanan dan Promo Diskon Terbaru

Sementara, Zona 3 yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku & Papua memiliki tarif dasar minimum Rp 9.200 - 11.000 dan tarif per km Rp 2.300 - 2.750.

Lebih lanjut, Zona 2 yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi (Jabodetabek) memiliki tarif dasar minimum Rp 10.200 - 11.200, dan tarif per km Rp 2.550 - 2.800.

Untuk Zona 1 yang meliputi Sumatera, Bali, dan Jawa (selain Jabodetabek) memiliki tarif dasar minimum Rp 8.000-10.000, dan tarif per km Rp 2.000- 2.500.

Grab sebelumnya telah menyesuaikan menyusul penetapan aturan baru tarif transportasi online yang terangkum dalam KP No. 667 Tahun 2022. Beleid itu mengatur tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Rupiah Menguat 10 Poin ke 14.820 per Dolar AS, Pasar Antisipasi Data Inflasi AS

Rupiah Menguat 10 Poin ke 14.820 per Dolar AS, Pasar Antisipasi Data Inflasi AS

Nilai tukar rupiah menguat seiring dengan pasar yang menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya