Deretan Promo Tanggal Cantik Masih Berlanjut, Simak Rincian Diskon di 3 Marketplace Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah marketplace masih melanjutkan promo tanggal cantik atau tanggal kembar. Promo terus berlangsung setelah kemarin, sejumlah situs belanja online menggelar diskon belanja 9.9.

Berikut promo yang ditawarkan oleh tiga marketplace.

1. Tokopedia

Gerai online yang identik dengan warna hijau ini menggelar promo eksklusif yang menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari mulai teknologi, perawatan kulit dan wajah, hingga peralatan bayi. Selain itu, Tokopedia menggelar Epic Deals 9.9 dengan produk handphone dari merek Oppo Official Store, seperti OPPO A53, OPPO A95, OPPO A16e, OPPO Reno6, dan lain-lain. Keuntungan promo ini selain garansi resmi, konsumen bisa menghemat hingga 50 persen. Konsumen juga bisa mendapatkan hadiah ekstra berupa gratis kartu perdana Live On by XL Axiata dengan paket #KuotaSeumurHidup.

2. Shopee

Promo super yang bertajuk “Shopee 9.9 Super Shopping Day” sebenarnya telah menggelar puncak promo, kemarin. Namun, promo berlanjut, seperti ongkos kirim gratis sampai diskon hingga 60 persen untuk Shopee Food. Adapun platform belanja online yang berkantor pusat di Singapura ini juga telah mengadakan program bertajuk "Hujan Giveaway iPhone 13 dan Samsung".

3. JD.ID

PT Jingdong Indonesia Pratama (JD.ID) menawarkan promo berjudul “Super8 Lifedata-style Great Sale”. Promo tersebut berupa diskon hingga 88 persen untuk pembelian produk olahraga, kecantikan, perawatan, hingga fashion dan luxury. JD.ID masih menyelenggarakan promo lain, seperti Harinya Banyak Diskon (HBD), yang berlangsung pada 25-30 September 2022.

SAFIRA AMNI RAHMA

Baca juga: Sandiaga Sebut Dampak Kenaikan Tiket Pesawat ke Pariwisata Tak Separah 2019

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.