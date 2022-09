Terpopuler Bisnis: Bos Pertamina Ungkit Pembatasan Pertalite, Erick Thohir Akan Blacklit Bos BUMN Nakal

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 8 September 2022, dimulai dari pernyataan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) soal pembatasan Pertalite bakal segera dilakukan.

Berikutnya ada cerita Luhut yang didatangi bos Gudang Garam dan cara efektif agar SPBU tepat menyalurkan BBM subsidi. Lalu ada berita tentang promo Garuda Indonesia pada momen 9.9 dan Erick Thohir akan blacklist bos BUMN nakal.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan dari lima berita trending tersebut.

1. Bos Pertamina Sebut 80 Persen Konsumen Pertalite Orang Mampu: Pembatasan Segera Dilakukan

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada hari ini membeberkan rincian kendaraan yang mengonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite. Hasilnya, mayoritas pembelinya adalah golongan mampu.

Nicke menjelaskan, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2020, total masyarakat golongan menengah ke bawah hanya mengonsumsi Pertalite sebanyak 17,1 liter per rumah tangga per bulan. Sedangkan menengah ke atas 33,3 liter per rumah tangga per bulan.

"Gambarannya kurang lebih sama, 20 persen digunakan oleh masyarakat kurang mampu dan 80 persen digunakan masyarakat menengah ke atas," kata Nicke di Komisi VI, Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 8 September 2022.

