PT Industri Ceres (Delfi Group) Buka Lowongan Kerja untuk 11 Posisi, Ini Syaratnya

TEMPO.CO, Jakarta -PT Industri Ceres (Delfi Group) membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Lowongan kerja dari perusahaan swasta yang memproduksi makanan berbahan dasar coklat dengan merek Delfi, Chunky Bar, Top, dan Ceres. Terbuka hingga 30 September 2022 mendatang.

Dalam salah satu postingan, akun Instagram @madingloker menyebutkan lowongan kerja ini, terbuka untuk 11 posisi. Bagi para pencari kerja yang tertarik untuk mengembangkan karir bersama PT Industri Ceres (Delfi Group) dengan kualifikasi sebagai berikut.

Sebelas posisi itu diantaranya : Nutritionist, Candy Specialist, Product Development Staff, Process Engineer, Production Supervisor, Production Group Leader, Warehouse Supervisor, Maintenance Group Leader, HVAC Supervisor, SAP Administrator, GMP Supervisor.

Berikut posisi dan syarat yang dibutuhkan oleh PT Industri Ceres (Delfi Group) :

1. Nutritionist

• Sudah vaksin ketiga (booster)

• S1 Ilmu Gizi

• Mahir berbahasa Inggris lisan dan tertulis

2. Candy Specialist

• Sudah vaksin ketiga (booster)

• Pengalaman 1-2 tahun di bidang industri permen (gummies, hard candy, soft candy)

• S1 Teknologi Pangan

• Mahir berbahasa Inggris lisan dan tertulis

3. Product Development Staff

• Sudah vaksin ketiga (booster)

• D3 Tata Boga

• Mahir di bidang pastry, biscuit, cake and chocolate

• Mahir berbahasa Inggris lisan dan tertulis



4. Process Engineer

• Sudah vaksin ketiga (booster)

• S1 Teknik Kimia

• Mahir berbahasa Inggris lisan dan tertulis

5. Production Supervisor

• Sudah vaksin ketiga (booster)

• Pengalaman 1-2 tahun sebagai spv di bidang industri pangan

• S1 Teknik Industri/Teknologi Pangan

• Mahir berbahasa Inggris lisan dan tertulis

• Bersedia bekerja shift

6. Production Group Leader

• Sudah vaksin ketiga (bosster)

• D3 Teknik Kimia/ Teknologi Pangan

• Bersedia bekerja shift



7. Warehouse Supervisor

• Sudah vaksin ketiga (booster)

• S1 Logistik

• Mahir Bahasa Inggris lisan dan tertulis

• Bersedia bekerja shift

8. Maintenance Group Leader

• Sudah vaksin ketiga (booster)

• D3 Teknik Mesin/ Mekatronika

• Bersedia bekerja shift

9. HVAC Supervisor

• Sudah vaksin ketiga (booster)

• Pengalaman minimal 3 tahun sebagai konsultan/kontraktor/ supervisor bidang HVAC

• Mempunyai kemampuan menghitung dan mendesain HVAC system

• D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara

• Mahir berbahasa Inggris lisan dan tertulis

• Bersedia bekerja shift

10. SAP Administrator

• Sudah vaksin ketiga (booster)

• Mampu mengoperasikan sistem SAP, Microsoft Office

• D3 Teknologi Informatika

• Mahir komputer dan Microsoft Office

11. GMP Supervisor

• Sudah vaksin ketiga (booster)

• Pengalaman minimal 2 tahun sebagai supervisor produksi/QA/QC

• Memahami GMP dan Food Safety

• S1 Teknologi Pangan / Teknik Kimia

• Mahir berbahasa Inggris lisan dan tertulis

• Bersedia bekerja shift



Akun Instagram @madingloker menyatakan, lowongan kerja yang dibuka ini diperuntukkan bagi individu yang berpendidikan D1/S1, mahir komputer dan Microsoft Office serta bersedia bekerja dengan sistem shift.

Untuk melamar secara daring atau kirimkan CV lengkap ke :

recruitment@delfi-chocolate.com

Subject: Your Name_Position

Satukan dokumen dalam 1 Pdf file

Tuliskan biodata lengkap dalam badan email

*Only selected candidates well be contacted.

NABILA NURSHAFIRA

