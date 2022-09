Erick Thohir Cek Kuota BBM Pertamina: Distribusi Aman, Tidak Bocor

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kuota bahan bakar minyak (BBM) aman meski pemerintah belum melakukan penambahan pasokan untuk PT Pertamina (Persero). Pernyataan itu ia ungkapkan saat mengunjungi fasilitas Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC).

"Saya hari ini mengecek langsung memastikan kuota aman. Jadi jumlahnya terbuka, distribusi aman, tidak ada bocor dan harus efisien dan efektif," ujar Erick Thohir di gedung Graha Pertamina, Jakarta, Rabu, 7 September 2022.

Erick mengaku telah berkoordonasi dengan Polri untuk mensinkronkan data digital Pertamina, yakni produksi dan penyaluran bahan bakar, dengan data di kepolisian berupa nomor kendaraan. Tujuannya agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Selain itu, kerja sama tersebut bertujuan memperkuat pengawasan agar tidak lagi terjadi aktivitas penimbunan BBM. "Pemerintah tidak memberikan kuota hari ini. Jadi, (kuota) dibuka sesuai kebutuhan masyarakat," kata Erick Thohir.

DPR dan pemerintah sebelumnya bersepakat menambah alokasi kuota Pertalite sebanyak 5 juta kiloliter dan Solar 2 juta kiloliter agar bisa mencukupi kebutuhan BBM sampai akhir tahun ini. Namun sampai hari ini, kesepakatan penambahan kuota itu belum terealisasi.

Pada 3 September 2022, pemerintah mengumumkan kenaikan BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax dengan persentase penyesuaian harga berkisar 16 persen sampai 32 persen. Harga Pertalite naik Rp 2.350 per liter atau setara 30,7 persen dari sebelumnya Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu per liter.

Kemudian, harga Solar naik Rp 1.650 per liter atau setara dengan 32 persen dari sebelumnya Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Lalu harga Pertamax naik Rp 2.000 per liter atau setara 16 persen dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengklaim sejak pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax, pola konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi telah mengalami sedikit penurunan. "Kami melihat setelah kenaikan harga sedikit penurunan. Kalau kami melihatnya adalah memang dari sisi demand dan sisi penggunaan harus dilakukan penghematan energi. Kami berharap masyarakat lebih smart dalam menggunakan energi," kata bos Pertamina itu.

