476 Ribu Turis Kunjungi RI, Sandiaga: Didominasi Australia, Singapura dan Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan 476 ribu wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Indonesia selama Juli 2022.

“Berdasarkan data Juli 2022 sudah ada 476.970 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19,” ujarnya dalam keterangan The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Selasa 6 September 2022.

Kunjungan wisman didominasi lima negara yaitu Australia, Singapura, Malaysia, India, dan Amerika Serikat dengan peningkatan hampir 40 persen.

Secara kumulatif selama Januari-Juli 2022, jumlah wisman mencapai 1,2 juta kunjungan atau meningkat hingga 15 kali lipat. Peningkatan tersebut dipicu kebijakan Visa on Arrival (VoA) bagi wisman, khususnya ke Bali.

“Saat ini, kunjungan wisman ke Bali telah mencapai angka 246.504 kunjungan per Juli 2022. Ini merupakan angka tertinggi setelah pandemi (COVID-19) dengan angka kunjungan per hari mencapai sembilan ribu kunjungan, di mana wisman ini masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa.” kata Menparekraf

Mengenai kebijakan VoA, lanjutnya, saat ini sudah ada 75 negara yang masuk ke dalam daftar penerima VoA dengan tambahan tiga negara baru, yaitu Maladewa, Monaco, dan Kolombia.

"Ada tambahan sembilan negara subjek bebas visa kunjungan khusus wisata ke Indonesia yaitu Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam," ucap Sandiaga.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini