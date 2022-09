Rupiah Menguat ke 14.887,5 per USD, Analis: Pasar Apresiasi Kenaikan Harga BBM

TEMPO.CO, Jakarta - Kurs rupiah dibuka menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa, 6 September 2022, bersama sejumlah mata uang di Asia.

Data Bloomberg menunjukkan rupiah menguat 0,13 persen atau 19,5 poin ke Rp 14.887,5 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,26 persen ke 109,535.

Selain rupiah, mata uang yen Jepang menguat 0,09 persen, dolar Singapura menguat 0,07 persen, won Korea Selatan menguat 0,08 persen, dan baht Thailand menguat 0,4 persen.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi sebelumnya memperkirakan rupiah hari ini bakal dibuka berfluktuatuf namun ditutup melemah di rentang Rp 14.880 - Rp 14.930 per Dolar AS.

Ia menilai dolar AS masih dalam posisi tertinggi setelah Rusia menghentikan pasokan gas ke Eropa. Hal ini pula yang meningkatkan kekhawatiran kekurangan energi saat musim dingin mendekat dan ekspektasi bahwa The Federal Reserve atau The Fed akan melanjutkan pengetatan moneter yang agresif, terutama setelah rilis data nonfarm payrolls yang lebih baik dari perkiraan pada Jumat mendatang.

"Pasar berjangka memperkirakan peluang lebih dari 50 persen The Fed akan menaikkan 75 basis poin pada pertemuan kebijakan September," tulis Ibrahim dalam riset harian, Senin, 5 September 2022.

