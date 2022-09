Kerugian Hingga Rp 551 Triliun Per Tahun karena Susut dan Terbuangnya Pangan di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan pada 2021, selama dua dekade terakhir, food loss and waste atau susut dan terbuangnya pangan di Indonesia mencapai 115 hingga 184 kilogram per kapita per tahun.

Food and Agriculture Organization (FAO) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) mengkaji penyebab susut dan terbuangnya pangan tersebut dalam Workshop Pembukaan Kajian Susut dan Terbuangnya Pangan, di Jakarta, Sabtu, 3 September 2022.

Food loss and waste ini mencakup terbuangnya pangan dari produksi ke grosir dan juga sisa pangan dari eceran ke rumah tangga. Kehilangan terbesar ditemukan pada tanaman, terutama sereal. Sedangkan sektor pangan paling tidak efisien, karena banyak terbuang dalam rantai pangan, adalah buah dan sayur. Bahkan di kawasan Asia-Pasifik, hampir setengah dari buah dan sayuran terbuang atau hilang sebelum sampai ke piring konsumen.

“Buah dan sayuran adalah komoditas bergizi yang paling banyak hilang dan terbuang,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan Retno Sri Hartati Mulyandari dalam sambutannya, dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo, Ahad, 4 September 2022.

Kerugian ekonomi akibat food loss and waste ini sekitar Rp 213 triliun sampai Rp 551 triliun per tahun, setara 4 hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia. Oleh karena itu, kata pihak FAO, sangat penting memahami hambatan dan tantangan dalam rantai nilai untuk mengurangi kehilangan pangan. Terbuangnya pangan ini disebabkan berbagai keterbatasan manajerial dan teknis dalam teknik panen, penyimpanan, transportasi, pengolahan, fasilitas pendinginan, infrastruktur, pengemasan dan sistem pemasaran.

“Terutama untuk komoditas yang mudah rusak, seperti buah-buahan dan sayuran,” kata Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal.

Salah satu sektor utama yang menjadi perhatian di sektor pertanian adalah produksi dan pengolahan pertanian skala kecil dan menengah. Retno mengatakan, pihaknya perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperbaiki situasi dan mengurangi susut dan limbah pangan di Indonesia ini. Untuk itu, FAO akan memberikan bantuan teknis kepada Kementan untuk mengeksplorasi hambatan dalam mengurangi susut dan terbuangnya pangan pada komoditas hortikultura yang mudah rusak.

Selanjutnya, FAO dan Kementan akan melakukan kajian dengan fokus pada tiga komoditas terpilih, yakni cabai di Banyuwangi, Jawa Timur, bawang merah di Brebes, Jawa Tengah, dan kubis di Cianjur, Jawa Barat. Penelitian akan dilakukan mulai September 2022 hingga Januari 2023. Studi ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang titik susut dan terbuangnya pangan yang kritis dan solusi untuk mengatasi food loss and waste pada tiga komoditas tersebut.

“Hasil dari studi mendalam di ketiga komoditi ini, juga akan dijadikan model bagi studi-studi selanjutnya di berbagai komoditi yang berisiko,” tulis siaran pers FAO.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

