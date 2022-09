IHSG Menguat di Sesi I, Samuel Sekuritas: Indeks Sektor Energi Paling Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta -Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat pada perdagangan sesi I, Senin, 5 September 2022. Hingga penutupan perdagangan siang hari di awal pekan ini, IHSG ditutup di level 7.218,5 atau menguat 0,57 persen dari angka penutupan akhir pekan lalu di level 7.177,1.

Tim analis dari PT Samuel Sekuritas Indonesia mencatat, per akhir sesi I perdagangan hari ini, sebanyak 258 saham menguat, sementara 274 melemah, dan 190 stagnan. Nilai transaksinya mencapai Rp 7,89 triliun, dan frekuensi trading sebanyak 945.677 kali.

"IHSG memulai pekan ini dengan cukup baik, menutup sesi pertama perdagangan hari ini," kata tim analis Samuel Sekuritas dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin, 5 September 2022.

Indeks sektor energi (IDXENERGY) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi I dengan penguatan tertinggi mencapai positif 3 persen. Beberapa saham pengisi indeks ini yang menunjukkan pergerakan menonjol diantaranya ARII (+22 persen), PTIS (+10,8 persen), BUMI (+7,87 persen) dan TOBA (+7,69 persen).

"Posisi kedua diisi indeks sektor industri (IDXINDUST) yang menguat 1,6 persen, disusul indeks sektor barang baku (IDXBASIC) yang positif 0,8 persen," ujar mereka.

Sementara itu, indeks sektoral transportasi (IDXTRANS) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi pertama hari ini dengan penurunan terdalam dengan minus 1,58 persen, disusul indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) minus 1,09 persen dan indeks sektor property (IDXPROPERT) minus 0,65 persen.

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini berdasarkan persentase kenaikan antara lain SLIS (+28,5 persen ke Rp198 per saham), ARII (+22 persen ke Rp410 per saham), ICON (+20,7 persen ke Rp93 per saham), KJEN (+17,6 persen ke Rp120 per saham), dan KRYA (+13,3 persen ke Rp322 per saham).

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini berdasarkan persentase penurunan) antara lain ASJT (-6,9 persen ke Rp147 per saham), BIMA (-6,7 persen ke Rp248 per saham), ESTA (-6,7 persen ke Rp153 per saham), MEDS (-6,6 persen ke Rp280 per saham), SICO (-6,4 persen ke Rp202 per saham).

Pergerakan IHSG yang menghijau ini terjadi di tengah memerahnya bursa saham Amerika Serikat. Pada penutupan Jumat lalu Dow Jones melemah -1.07 persen, S&P 500 melemah -1.07 persen, dan Nasdaq melemah -1.31 persen.

Sementara itu, pasar Asia cenderung mixed di sesi pertama hari ini, Shanghai menguat +0,1 persen, begitu juga STI (+0,25 persen), sementara Nikkei (-0,06 persen), Hang Seng (-1,28 persen), dan Kospi (-0,56 persen) melemah.

Baca Juga: Nasib IHSG dan Sektor yang Untung yang Buntung setelah Harga BBM Naik

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.