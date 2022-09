Pengamat: Bansos BBM Sangat Kecil, Sasarannya Belum Cukup Memadahi

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, menilai pemberian bantalan sosial atau bansos sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum menjadi langkah solutif. Pasalnya, nominal yang diberikan pemerintah relatif sangat kecil.

“Bansos yang Rp 150.000 itu kalau dirata-rata, sehari hanya dapat Rp 5.000 untuk satu rumah tangga,” ujar Abra kepada Tempo, Minggu, 4 September 2022.

“Apa itu bisa mengkomensasi kenaikan harga yang bukan hanya harga bahan bakar minyak, tapi juga harga kebutuhan lain?” ucapnya.

Selain nominalnya yang kecil, Abra juga menilai target sasarannya belum memadahi. Sebab, masih ada potensi kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Namun di sisi lain harus menanggung kenaikan harga-harga kebutuhan.

Misalnya dalam bantuan yang ditujukan untuk sektor pekerja dengan ketentuan gaji Rp 3,5 juta per bulan atau UMR. Artinya, pekerja dengan gaji sedikit di atas UMR akan terdampak. “Misal UMR Rp 3,5 juta tapi gajinya Rp 3,7 juta. Mereka mengalami inflasi tapi tidak mendapat bantuan,” kata Abra.

Masalah tersebut, lanjut Abra, baru masalah dalam sektor pekerja formal dengan basis data BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, masih ada pekerja informal yang jumlahnya tidak sedikit. Mereka tidak bisa mendapat bantuan karena tidak terdata.

“Tapi dari sisi dampak kenaikan inflasi, mereka turut menanggung beban itu,” kata Abra.

“Ini yang saya pikir pemerintah juga perlu memperhatikan potensi terjadinya tingkat kemiskinan akibat meningkatnya garis kemiskinan dan stagnannya pendapatan masyarakat,” ucapnya.

Ihwal potensi kenaikan tingkat kemiskinan akibat kenaikan harga BBM juga disinggung anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut kenaikan harga BBM akan berdampak pada melonjaknya harga pangan. Hal tersebut, menurutnya akan menimbulkan efek multiplier.

“Garis kemiskinan bisa bergser karena kenaikan harga BBM bersubsidi, sehingga akan muncul orang miskin baru,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 4 September 2022.

Kendati subsidi BBM dialihkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk orang miskin terbawah, Mulyanto mengatakan bantuan tersebut masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Salah satunya soal akurasi pogram Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih dipertanyakan Badan Pemeriksa Keuangan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Termasuk kasus bocornya dana BLT karena fraud,” ucap Mulyanto.

Kemarin Sabtu, 3 September 2022, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM bersubsisi jenis Pertalite dan Solar. Harga Pertalite yang sebelumnya Rp 7.650 per liter kini menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara harga Solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Begitu pula dengan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.