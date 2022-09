Inilah 10 Negara dengan Harga BBM Termurah dan Termahal di Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat saat ini. Tak ayal bila kenaikan BBM bisa menuai kritik dan sorotan dari berbagai pihak.

Kenaikan harga BBM bisa disebabkan berbagai faktor, di antaranya kenaikan harga minyak mentah dunia dan melonjaknya konsumen BBM.

Terkait harga BBM, merujuk data Global Petrol Prices di laman globalpetrolprices.com, berikut 10 negara dengan harga BBM termurah dan termahal di dunia per 29 Agustus 2022:

Harga BBM Termurah di Dunia

1. Venezuela: Rp 330 per liter

2. Libya: Rp 451 per liter

3. Iran: Rp 795 per liter

4. Algeria: Rp 4.873 per liter

5. Kuwait: Rp 5.071 per liter

6. Angola: Rp 5.553 per liter

7. Turkmenistan: Rp 6.373 per liter

8. Kazakhstan: Rp 6.559 per liter

9. Nigeria: Rp 6.699 per liter

10. Malaysia: Rp 6.796 per liter

Harga BBM Termahal di Dunia

1. Hong Kong: Rp 44.370 per liter

2. Zimbabwe: Rp 37.517 per liter

3. Islandia: Rp 34.074 per liter

4. Republik Afrika Tengah: Rp 33.972 per liter

5. Norwegia: Rp 33.016 per liter

6. Swiss: Rp 32.530 per liter

7. Barbados: Rp 32.371 per liter

8. Finlandia: Rp 31.401 per liter

9. Denmark: Rp 31.144 per liter

10. Yunani: Rp 30.538 per liter

DELFI ANA HARAHAP

Baca juga: Benarkah Harga BBM di Indonesia Paling Murah di Asia Tenggara?