Harga BBM Naik, Pertamina Pastikan Stok Pertalite dan Solar Aman

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) aman beberapa hari ke depan setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax. Kenaikan harga BBM disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Sabtu, 3 September 2022.

“Stok aman dong. Per 3 September, stok BBM nasional Pertalite di 18 hari dan solar 20 hari. Kita terus produksi,” ujar Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dihubungi pada Minggu, 4 September 2022.

Untuk menjaga stok tersebut, kata Irto, perusahaan belum menerapkan pembatasan konsumsi khususnya BBM jenis Pertalite. Berkebalikan dengan Pertalite, Pertamina sudah memberlakukan pembatasan itu untuk Solar jauh-jauh hari lalu.

“Belum ada pembatasan khususnya Pertalite, kalau Solar sudah jalan cukup lama berlaku. Karena sesuai dengan ketentuan SK BPH Migas, ada pembatasan menurut jenis kendaraannya,” ujar dia.

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020, termaktub aturan mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu. Untuk jenis kendaraan probadi roda empat, pembelian maksimal 60 liter per hari.

Kemudian, angkutan umum orang atau barang roda empat dibatasi 80 liter per hari dan angkutan umum orang atau barang roda enam maksimal 200 liter per hari. “Kalau Pertalite belum ada pembatasan,” kata dia, menegaskan sekali lagi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya merincikan harga baru BBM. Harga Pertalite, misalnya, naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter. Kemudian harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax non-subsidi nai dari Rp 12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

"Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB," ujar Arifin, kemarin.

Baca juga: Khawatir PHK Meledak Setelah Harga BBM Naik, Buruh Bakal Demo 6 September

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.