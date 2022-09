Cerita Erick Thohir Percepat Kepulangan dari Belanda Gara-gara Harga BBM Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sedang berada di Belanda menjelang pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM tersebut ditetapkan kemarin, Sabtu, 4 September 2022.

"Saya mempercepat kepulangan saya hari ini, tidak lain sebagai tanggung jawab, saya harus memastikan penugasan ini bisa berjalan baik," ujar Erick dalam keterangannya, kemarin.

Erick meminta PT Pertamina (Persero) untuk menjaga pasokan dan ketersediaan BBM selama tiga hari ke depan. Ia menyebut sudah menelepon direksi Pertamina untuk bersiaga penuh guna memastikan pasokan hingga distribusi BBM dapat berjalan dengan baik di seluruh SPBU.

"Tadi saya juga sudah telepon direksi Pertamina semua mereka semua bersiaga untuk tiga hari ke depan memastikan seluruh SPBU secara jumlah kuotanya harus dicukupi," kata Erick.

Erick sebelumnya tiba di Belanda pada Jumat, 2 September 2022. Ia sedianya akan menjalani sejumlah rangkaian agenda kerja sama BUMN di Belanda hingga Ahad, 4 September. Namun, ia memutuskan pulang pada Sabtu malam.

Adapun kunjungan ke Belanda merupakan perjalanan yang telah direncanakan jauh-jauh hari. Erick mendorong BUMN melakukan perluasan jaringan untuk menangkap potensi ekonomi serta bisnis di wilayah Eropa pasca-Brexit.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengumumkan harga BBM bersubdisi naik mulai pukul 14.30 WIB, kemarin. Ini seiring telah diumumkannya kenaikan harga BBM Pertalite, Pertamax, hingga Solar oleh Presiden Joko Widodo hari ini.

Arifin mengatakan harga Pertalite telah diputuskan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter mejadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.

"Ini berlaku satu jam saat diumumkan penyesuian harga ini dan akan berlaku pada pukul 14.30 WIB," kata Arifin saat konferensi pers.

Di tempat terpisah, Jokowi mengatakan pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. "Ini adalah pilihan terkahir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," ujar Jokowi saat mengumumkan kenaikan harga BBM di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

ANTARA | ARRIJAL RACHMAN

