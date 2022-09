Gelar Travel Fair, Astindo Bali Targetkan Penjualan Tiket Rp 8 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Bali menargetkan delapan ribu perjalanan wisata baik ke dalam maupun ke luar negeri dengan capaian penjualan tiket Rp 8 miliar. Astindo Travel Fair 2022 digelar di Atrium Utama Lippo Mall Kuta, Bali, 2-4 September 2022.

Astindo Travel Fair kali ini diikuti oleh 12 agen travel yakni Abbey Travel, Antavaya, Bali Cemerlang Tour, Bayu Buana, Celindo Tour, Dwidaya, Golden Rama, KJBJ Tours, Nata Tour, Ramayana Tabikobo, Rotama Tour dan Suman Tour.



"Travel Fair 2022 adalah event kami yang keempat di Bali setelah satu tahun vakum karena pandemi Covid-19. Harapannya, dengan adanya travel fair ini khususnya masyarakat Bali untuk kembali melakukan perjalanan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri," kata Ketua DPD Astindo Bali Simon Purwa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum II DPP Astindo, Jumat, 2 September 2022.

Ajang tersebut, kata Simon Purwa, seiring dengan misi untuk mengaktivasi industri pariwisata dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta ajang bagi masyarakat Bali untuk bisa merencanakan perjalanan wisata sampai tahun depan.

"Setiap transaksi tiket selama pameran juga akan mendapatkan free travel insurance dari BCA Insurance yang akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Harga promo hingga tahun depan sehingga masyarakat lebih leluasa dalam merencanakan perjalanan, karena dengan membeli lebih awal (early bird) harga akan lebih kompetitif," kata Simon Purwa.

Di ajang tersebut, sebanyak 14 maskapai penerbangan domestik maupun internasional mendukung target 8.000 wisatawan. Yakni Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, All Nippon, China Airlines, Jetstar, Malaysia Airlines, Emirates, Eva Air, Japan Airlines, Philippine Airlines, Qantas, Qatar Airways dan Singapore Airlines.

Selain itu, Astindo Travel Fair 2022 juga didukung oleh Telkomsel yang menyediakan paket roaming data internasional yang memudahkan para pelancong dalam berkomunikasi dengan hemat. Juga ada Royal Caribbean Cruise yang menawarkan liburan dengan cara berbeda, lebih santai dan nyaman dan berkelas.

"Ini menjadi katalisator kebangkitan pariwisata dan momen bangkitnya pariwisata khususnya terhadap minat perjalanan baik ke dalam maupun ke luar negeri," kata dia.

Ajang tersebut, kata dia juga bertujuan untuk membantu para anggota (travel agent) di seluruh Bali agar dapat melakukan promosi kepada masyarakat dengan harga terjangkau.

Ia mengakui bahwa harga tiket yang mahal mempengaruhi angka perjalanan wisata, tetapi melalui ajang Astindo Travel Fair 2022, setiap orang dapat melihat tanggal-tanggal tertentu yang menyediakan tiket yang lebih efisien.

"Bali bangkit itu membutuhkan dukungan dari agen perjalanan airlines yang datang Bali. Tentunya maskapai penerbangan yang melayani rute perjalanan ke Bali juga berharap pesawatnya mendapatkan kontribusi berupa isian penumpang dari Bali ke luar," kata dia.

Simon Purwa berharap agen travel dapat menaikkan penjualan, apalagi melihat kondisi semester 1, di mana terjadi peningkatan transaksi penjualan secara konsisten mulai dari dibukanya kembali penerbangan internasional dari dan ke Bali sejak Maret yang lalu.

"Masyarakat sudah rindu akan jalan-jalan. Dua tahun lebih mereka tidak bisa jalan-jalan karena masih banyaknya pembatasan, kini semakin banyak negara yang membuka dan melonggarkan syarat perjalanan, semakin banyak maskapai yang terbang kembali memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk jalan-jalan dengan harga yang lebih terjangkau. It is time to travel," tutup Simon Purwa.

