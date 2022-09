Terpopuler Bisnis: Harga BBM Belum Naik, Jokowi ke Tambang Grasberg Freeport

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 2 September 2022 dimulai dengan Pertamina memastikan harga BBM bersubsidi belum mengalami perubahan atau masih tetap.

Kemudian informasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

Selain itu berita tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penunjukkan Irvandi Gustari sebagai direktur utama AJB Bumiputera 1912. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Pertamina Pastikan Harga BBM Bersubsidi Belum Naik Pagi Ini

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar belum mengalami perubahan pada Kamis, 1 September 2022. Sebelumnya,santer beredar kabar harga BBM dikabarkan bakal naik pada hari ini.

"Harga masih sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah," kata Irto saat dihubungi pada Kamis, 1 September.

Harga BBM bersubsidi disinyalir akan naik di rentang Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter. Adapun saat ini, harga Pertalite Rp 7.650 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter. Artinya, kenaikan harga BBM itu bisa mencapai sekitar 39,21 persen.

Baca berita selengkapnya di sini.