Hyundai Tanggapi Rencana Kenaikan Harga BBM: Kita Tunggu Saja

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) turut merespons kabar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Makmur mengatakan perusahaannya masih menunggu keputusan pemerintah.

"Kita tunggu saja naiknya berapa (persen)," kata Makmur seperti dikutip dari Antara, Kamis, 1 September 2022.

Makmur menuturkan Hyundai tetap optimistis walau kenaikan harga BBM diperkirakan bakal menyebabkan syok terhadap permintaan kendaraan dari konsumen. "Kalau sekarang, kan, mereka (masih) tidak ada pilihan karena Pertalite adalah (BBM) paling murah saat ini," kata Makmur.

Lebih lanjut, Makmur mengatakan pihaknya juga yakin pertumbuhan permintaan pasar terhadap kendaraan bermotor terus naik. Bahkan, kondisi tahun ini diprediksi bakal lebih baik ketimbang tahun lalu.

"Walaupun dengan (isu) inflasi, kenaikan BBM, kita optimistis industri otomotif di Indonesia akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, mengingat kebutuhan akan otomotif masih tinggi," ucapnya.

Dengan harga BBM naik, Makmur berujar momentum ini mampu membuka potensi dan peluang terkait minat kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik (EV). "Potensi EV pun semakin besar, apalagi dengan kenaikan BBM. Namun, sebenarnya, tanpa BBM naik pun, penerimaan EV sangat baik," kata dia.

Di sisi lain, Makmur merekomendasikan pengguna kendaraan segmen low MPV terbarunya, yakni Stargazer, untuk menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax. BBM jenis ini dinilai mampu memaksimalkan performa mobil.

"Kalau kita kejar performa, dengan kompresinya yang tinggi, maka, kita membutuhkan oktan yang tinggi juga," kata Makmur.

Harga BBM bersubsidi disinyalir akan naik di rentang Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter. Adapun saat ini, harga Pertalite Rp 7.650 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter. Artinya, kenaikan harga BBM itu bisa mencapai sekitar 39,21 persen.

ANTARA

