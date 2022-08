Mengenal 3 Jenis Bansos Pengalihan Subsidi BBM

TEMPO.CO, Jakarta -Isu kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) makin santer sepekan terakhir dan beleid bansos pun nyaring terdengar.

Sebagai langkah antisipasi dampak kenaikan, pemerintah dikabarkan akan mengalokasikan sejumlah bantuan sosial alias bansos.

Harga BBM Dinaikkan

Mengutip laporan Majalah Tempo, BBM subsidi disinyalir akan dinaikkan di rentang harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter, dari harga Pertalite saat ini Rp 7.650 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah juga menyediakan jenis bantuan lain selain BLT sebagai pengganti subsidi BBM sebanyak Rp 24,17 triliun. Berdasarkan paparan Sri, diketahui terdapat tiga jenis bantuan yang akan diberikan sebagai pengalihan subsidi BBM. Berikut rinciannya:

Bantuan Langsung Tunai senilai Rp12,4 triliun

Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp12,4 triliun. Masyarakat nantinya akan mendapatkan Rp300 ribu sebanyak dua kali. Sri mengatakan bantuan ini akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia.

Bantuan Sosial Upah 16 Juta pekerja

Bantuan sosial ini diberikan kepada Rp16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta rupiah per bulan. Bantuan diberikan sebesar Rp 600 ribu rupiah dengan total anggaran Rp 9, 6 triliun rupiah.

Bantuan Sosial Pemda Rp2,17 triliun

Bansos ini nantinya akan didistribusikan pemerintah daerah. Sri menyebut terdapat anggaran sebesar Rp2,17 triliun di pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk memberikan tambahan bansos ke masyarakat.

Dana tersebut merupakan 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Bentuk bantuan dari pemerintah daerah bisa dengan subsidi transportasi, bantuan untuk ojek hingga nelayan, dan juga bansos tambahan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

HATTA MUARABAGJA

