Samuel Sekuritas: IHSG Melesat ke Zona Hijau Dipicu Saham Big Cap

TEMPO.CO, Jakarta -Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG melesat ke zona hijau pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa, 30 Agustus 2022. IHSG bertengger di posisi 7.211,23, menguat 1,11 persen dari level penutupan perdagangan kemarin 7.132,04.

Tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia mencatat, per akhir sesi I perdagangan hari ini, 323 saham menguat, sementara 208 melemah, dan 187 stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp 6,73 triliun, dan frekuensi perdagangan sebanyak 814.475 kali.

"IHSG melesat kencang di sesi pertama hari ini dan menutup sesi di level 7.211,2," kata tim analis Samuel Sekuritas, Selasa.

Salah satu faktor yang mendongkrak pergerakan IHSG dari pagi hingga siang ini, kata tim analis Samuel Sekuritas, adalah menguatnya saham-saham big cap atau perusahaan yang memiliki kapitalisasi raksasa di atas Rp 10 triliun.

Saham-saham big cap ini sekaligus menjadi top leading movers di sesi pertama hari ini, tiga diantaranya yaitu GOTO yang naik 2,3 persen, BBCA yang market cap-nya berhasil tembus Rp1.000 triliun tumbuh 0,9 persen, dan ASII tumbuh sebesar 2,9 persen.

Adapun lima besar top gainer sesi I hari ini berdasarkan persentase kenaikan berdasarkan catatan Samuel Sekuritas adalah INCF (+32,7 persen ke Rp77 per saham), SBMA (+16,7 persen ke Rp195 per saham), MRAT (+16,5 persen ke Rp354 per saham), TRIS (+13,3 persen ke Rp170 per saham), BRAM (+10,7 persen ke Rp9.300 per saham).