Kerangka Produk Berkelanjutan Maybank Diluncurkan

INFO BISNIS -- Pada Hari ke-2 Maybank Marathon, Grup Maybank menyelenggarakan Hari Berkelanjutan, Sabtu, 27 Agustus 2022. Pada kegiatan tersebut, turut meluncurkan Kerangka Produk Berkelanjutan yang dilakukan oleh Chairman Grup Maybank, Tan Sri Dato’ Sri Zamzamzairani.

“Kerangka Produk Berkelanjutan akan diterapkan di seluruh Grup Maybak pada produk syariah dan konvensional, termasuk Maybank Indonesia, per 1 September 2022,” ujar Tan Sri Dato’ Sri Zamzamzairani.

Kerangka Produk Berkelanjutan bertujuan untuk mendorong pengembangan produk hijau, sosial, dan berkelanjutan, serta mendukung komitmen untuk memobilisasi RM50 miliar (sekitar 166 triliun rupiah) dalam Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2025.

Penerapan Kerangka Produk Berkelanjutan, kata Dato’ Sri Zamzamzairani, menjadi penting seturut komitmen Grup Maybank mendukung seluruh praktik berkelanjutan sebagai implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Paris.

Karena itu, Kerangka Produk Berkelanjutan mencakup produk yang ditawarkan di bawah pinjaman korporasi, pasar modal utang dan ekuitas, pembiayaan perdagangan, pembiayaan ritel, asuransi, manajemen aset dan kekayaan, derivatif dan deposito. Dengan adanya Kerangka Produk Berkelanjutan, tim bisnis Maybank memiliki kejelasan dalam mengembangkan produk hijau, sosial dan berkelanjutan.

Direktur Keuangan Maybank Indonesia, Thilagavathy Nadason, menambahkan bahwa seluruh upaya berkelanjutan yang dijalankan perusahaan, termasuk Kerangka Produk Berkelanjutan, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dan strategi M25.

Adapun sejumlah capaian Maybank, kata Thilagavathy, antara lain meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembayaran pajak dan program bantuan finansial, mengakselerasi penyediaan layanan digital, mendukung pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan penyaluran kredit berwawasan lingkungan, serta melanjutkan penerapan green office ke dalam operasional Bank.

Presiden komisaris Maybank Indonesia Dato’ Khairussaleh Ramli menuturkan Grup Maybank juga berkontribusi terhadap target netral karbon atau zero emision pada 2050 (sesuai dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 dalam mitigasi perubahan iklim).

“Kami berupaya keras di dalam Grup dan dengan pemasok/vendor eksternal kami untuk lebih mempercepat upaya keberlanjutan kami dan meminimalkan dampak lingkungan dari operasi kami di seluruh rantai nilai. Selain itu, kami berkomitmen untuk menurunkan emisi yang dibiayai dari portofolio bisnis kami,” kata dia

“Untuk itu, kami telah menetapkan garis acuan emisi pembiayaan terkait Lingkup 3 dan mulai merancang kerangka strategi transisi yang akan membentuk portofolio bisnis kami di masa depan dan target pengurangan emisi pembiayaan terkait dengan jadwal—bank pertama di Malaysia yang melakukannya.”

Komitmen akhir Grup Maybank adalah untuk mencapai 1 juta jam per tahun untuk keberlanjutan dan memberikan 1.000 hasil terkait SDG yang signifikan pada tahun 2025. Pencapaian target tersebut didorong oleh kegiatan utama yang berpusat pada tema Keberlanjutan Tenaga Kerja, Bisnis Pendukung, Transparansi dan Tata Kelola, Memberdayakan Tenaga Kerja dan Membangkitkan Masyarakat.(*)