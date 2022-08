Inovasi Kuat di Bisnis Wealth Management, BRI Raih Ragam Penghargaan

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meraih penghargaan bertaraf internasional pada ajang Global Private Banking Award 2022. BRI berhasil meraih Best Bank for Priority Banking, Best Wealth Management for $250k, $500k AUM (assets under management), Best Private Bank for Entrepreneurs, dan Outstanding Private Bank for Growth Strategy atas kinerja cemerlang bisnis wealth management perseroan.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, pencapaian ini tak terlepas dari komitmen perseroan dalam menghasilkan economic dan social value bagi seluruh stakeholders. Layanan wealth management services di BRI bisa memberikan advisory atau masukan untuk bisa menumbuhkan asset lebih optimal. Di samping itu, layanan ini tidak hanya untuk High Net Worth Customer saja, melainkan bagi seluruh nasabah.

“Masyarakat semakin concern merencanakan keuangan yang baik untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, di wealth management BRI secara konsisten melakukan campaign pengelolaan dan perencanaan keuangan untuk seluruh nasabah di semua segmen, tentu dengan produk yang berbeda-beda pastinya,” kata dia.

Dia pun menargetkan, nasabah wealth management BRI mampu tumbuh lebih dari 15 persen pada tahun ini. Adapun per Juni 2022, pertumbuhannya mencapai lebih dari 13 persen secara year-to-date (YtD). Hal ini membuat Asset Under Management (AUM) BRI tumbuh 10 persen YtD di paruh pertama tahun ini.

Sementara itu, untuk memperkuat pertumbuhan bisnis wealth management, BRI telah melengkapi platform wealth management dengan scoring models dan data analytics. Inovasi ini memungkinkan perseroan mem-profile kebutuhan customer berdasarkan risiko dan segmennya. Diharapkan, hal ini dapat memberikan solusi perencanaan keuangan yang tepat bagi para nasabah.

BRI pada November 2021 juga telah meluncurkan BRI Private Signature Outlet di Jakarta untuk memperluas jangkauan bisnis wealth management. BRI Private Signature Outlet menawarkan tambahan layanan seperti private bankers dedicated dengan kompetensi memadai, hingga advisory services yang disiapkan oleh perusahaan anak yang bergabung di dalam BRI Group.

Langkah-langkah startegis ini sesuai dengan penilaian Global Private Banker, yakni pentingnya inovasi akan layanan wealth management di seluruh dunia. Perbankan didorong untuk mempercepat penerapan upaya strategi melalui layanan multisaluran untuk melindungi bisnis, asset dan investasi nasabah terhadap dampak negatif ketidakpastian ekonomi. (*)