MS Glow Berangkatkan Umroh Karyawan, Konsumen, Larissa Chou, dan Mawar Dhimas

INFO BISNIS -- Produsen skincare MS Glow memberangkatkan 28 orang untuk Ibadah Umroh ke Tanah Suci pada 29 Agustus 2022. Mereka terdiri dari pemenang undian Berkah Kejutan Umroh Gelombang 2, karyawan berprestasi dari J99 Corp, induk perusahaan MS Glow, serta 2 Brand Ambassador yaitu Mawar Dhimas dan Larissa Chou. Rombongan ibadah Umroh gelombang 2 ini akan kembali ke tanah air pada 6 September 2022.

“Program Berkah Kejutan Umroh MS Glow adalah suatu bentuk penghargaan kami kepada konsumen setia MS Glow dan kami gelar dalam 3 gelombang. Untuk mereka yang belum beruntung pada gelombang 1 dan 2, masih ada kesempatan untuk mengikuti undian gelombang 3,” Founder MS Glow Shandy Purnamasari.

Undian Berkah Kejutan Umroh MS Glow gelombang 2 dilakukan secara live melalui akun Instagram @msglowbeauty pada 25 Juli 2022 dan dihadiri oleh Mawar Dimas serta Larissa Chou. Peserta undian adalah mereka yang telah mengirimkan formulir pendaftaran selama periode 21 Mei hingga 21 Juli 2022.

Ada cerita menarik pada program Berkah Kejutan Umroh MS Glow kali ini, dimana ada salah seorang pemenang yang beragama non-Muslim, tetapi ia mendaftar karena ingin memberangkatkan Umroh Asisten Rumah Tangga (ART) nya yang sudah bekerja untuknya selama bertahun-tahun.

“Awalnya saya beli produknya. Setelah itu saya penasaran tentang ingredients nya. Kebetulan pas dilihat ada QR Codenya. Pas discan ternyata kok muncul undian Umroh MS Glow. Awalnya saya mikir kan saya non-muslim ya? Tapi saya keinget oh iya ada mbak pini (Ibu Supini, ART). Yaudah akhirnya saya iseng daftarin Mbak Pini. Eh ternyata menang.” Tutur Gledis Claudia, salah satu pemenang undian Umroh asal Semarang yang mendaftarkan Supini, ART-nya, untuk berangkat Umrah.

Supini pun mengaku senang sekali. “Nggak nyangka. Padahal non (panggilan untuk Gledis) kan orang Nasrani, kok mau-maunya mendaftarkan saya. Pokoknya nggak bisa berkata-kata. terima kasih sekali untuk non Gledis. Karena Umroh ini menjadi perjalanan doa saya selama ini, dan alhamdulillah terkabul. Saya berharap semoga apa yang menjadi segala urusan dari non Gledis bisa diberikan kemudahan,” kata dia.

Sementara itu Brand Ambassador MS Glow Mawar Dhimas mengatakan ini kali pertamanya dia Umroh dan dia mengajak ibunya. “Senang sekali bisa berangkat bersama Larissa dan teman-teman dari MS Glow. Selain mempersiapkan semua dokumen serta persyaratan kesehatan, saya juga mempersiapkan mental secara matang supaya ibadah Umroh ini bisa berjalan lancar dan membawa berkah,” kata dia.

Sedangkan Brand Ambassador MS Glow lainnya Larissa Chou mengajak putra tercintanya, Yusuf, untuk ikut merasakan pengalaman pergi ke Tanah Suci. “Alhamdulillah ini pengalaman ketiga aku ke Tanah Suci. Tapi kali ini bakal jadi pengalaman yang beda banget karena kali ini aku bisa dapet kesempatan ke Tanah Suci bersama dengan Yusuf,” ujar Larissa.

Program Berkah Kejutan Umroh MS GLOW gelombang 3 sudah dimulai pada 6 Agustus dan akan ditutup pada 6 Oktober 2022 yang bisa dicek di msglowid.com (https://bit.ly/berkahkejutanUmrahbatch3). Untuk mengikuti undian, masyarakat cukup membeli produk MS GLOW apa saja yang memiliki QR code pada kemasannya. Pindai QR code dan ikuti langkah-langkahnya. (*)