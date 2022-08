Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp 8.000 jadi Rp 964 Ribu per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. atau emas Antam pada perdagangan hari ini, Sabtu, 27 Agustus 2022, turun Rp 8.000 dibandingkan dengan kemarin.

"Harga emas batangan satu gram Rp 964.000," seperti dikutip dari situs resmi Logam Mulia.

Berdasarkan situs tersebut, harga emas Antam hari ini di butik Pulogadung, Jakarta, yaitu:

1 gram Rp 964.000

2 gram Rp 1.868.000

3 gram Rp 2.777.000

5 gram Rp 4.595.000

10 gram Rp 9.135.000

25 gram Rp 22.712.000

50 gram Rp 45.345.000

100 gram Rp 90.612.000

250 gram Rp 226.265.000

Sedangkan harga emas Antam berukuran 500 gram yaitu Rp 452,3 juta dan harga emas batangan 1.000 gram yaitu Rp 904,6 juta. Untuk harga buyback emas hari ini adalah Rp 837 ribu per gram.

Harga Emas Global Jeblok Usai Pidato Bos The Fed

Adapun pada akhir perdagangan Jumat kemarin, 26 Agustus 2022, harga emas anjlok ke bawah level psikologis US$ 1.750 per troy ounce. Melemahnya harga komoditas itu terjadi usai pidato Gubernur The Fed AS Jerome Powell yang bernada hawkish.

Untuk kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange, jeblok 21,6 poin atau 1,22 persen ke level US$ 1.749,80 per troy ounce. Sepanjang pekan, emas Desember merosot 0,7 persen.

Pada Simposium Tahunan Bank Sentral Jackson Hole Powell mengindikasikan bahwa bank sentral akan berupaya menurunkan inflasi sampai pada tingkat yang baik. Ia menyebutkan upaya menekan inflasi kemungkinan bakal membutuhkan periode pertumbuhan di bawah tren yang berkelanjutan, dan akan menyulitkan bisnis dan individu di masa depan.

Pidato Powell tersebut akhirnya mendorong dolar AS menguat. Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya langsung naik 0,31 persen menjadi 108,8060 yang meredam daya tarik emas.

Selain itu, harga emas juga tertekan oleh data ekonomi yang dirilis pada hari yang sama. Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS, barometer lain yang digunakan The Fed untuk target inflasinya, turun 0,1 persen pada Juli dari bulan sebelumnya, angka negatif pertama sejak dimulainya pandemi. Sedangkan Indeks Sentimen Konsumen yang dirilis oleh Survei Konsumen Universitas Michigan naik menjadi 58,2 dalam survei Agustus 2022, dari 51,5 pada Juli.

HENDARTYO HANGGI | BISNIS

Baca: Erick Thohir Laporkan Faizal Assegaf ke Bareskrim karena Fitnah Keji, Begini Kronologinya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.