Harga Tiket Pesawat Mahal, Sandiaga: Yang Mau Healing dan Tidak Pusing Bisa Pakai Kereta Api

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merenspons isu harga tiket pesawat yang mahal. Dia menyarankan kepada masyarakat yang ingin berlibur—jika tidak terlalu jauh—bisa menggunakan jalur darat.

“Saya kemarin mencoba, kalau masih tidak terlalu jauh bisa pakai jalan darat. Selain kereta dan bus umum juga ada kendaraan pribadi tapi tentunya dengan penuh kehati-hatian,” ujar dia dalam acara daring The Weekly Brief with Sandi Uno pada Senin, 22 Agustus 2022.

Jadi, dia menyarankan, bagi yang ingin healing tapi tidak ingin pusing karena tiket pesawat mahal bisa menggunakan kereta api. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bisa menambah kapasitas tempat duduknya, sehingga bisa menyikapi big season ke depan.

“Juga ada bagaimana teman-teman di Kementerian Perhubungan bisa ikut menakhodai agar harga-harga tiket baik pesawat ataupun kereta ini semua dalam situasi yang terjangkau,” tutur Sandiaga.

Sementara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendukung upaya maskapai penerbangan untuk menstabilkan harga tiket pesawat. Maskapai Lion Air Group bekerja sama dengan BNI, misalnya, menawarkan tarif tiket pesawat yang lebih terjangkau saat hari kerja.

Selanjutnya: Agar tiket pesawat tak mahal, bisa berangkat di hari kerja dan siang hari.