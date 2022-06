Terkini Bisnis: Kebijakan The Fed Tekan Rupiah, Bos Garuda Berdoa Sebelum PKPU

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi bisnis hingga Jumat siang, 16 Juni 2022 dimulai dengan ekonom menyebutkan kebijakan Bank Sentral AS The Fed yang menaikkan suku bunga akan menekan rupiah.

Selain itu berita Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berdoa sebelum menghadiri voting atau pemungutan suara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Lalu ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan banyak sekali pedagang yang mengeluh karena kenaikan harga pokok. Kemudian berita Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ungkap ada perusahaan sawit asing asal Singapura yang memiliki banyak lahan di Indonesia.

Dilanjutkan informasi mengenai Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja angkat bicara soal nasib 20.000 karyawan yang bekerja di berbagai lini bisnis seperti Shopee, ShopeePay dan ShopeeFood. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Dampak Kenaikan Bunga The Fed, Indef: Rupiah Tertekan, Kita Kekurangan Dolar

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan Bank Sentral AS ‘The Fed’ yang menaikkan suku bunga akan menekan rupiah dan terjadi capital outflow di pasar obligasi pemerintah.

“Yang paling kelihatan terutama investor Surat Berharga Negara (SBN). Investor SBN di bawah satu tahun atau short term itu juga akan cepat berubah. Investor jangka pendek tentu saja mereka akan lari kembali ke Amerika. Yang terjadi tentu capital outflow ini akan menekan rupiah karena dolar AS kembali ke negaranya dan kita kekurangan mata uang AS,” kata Tauhid Ahmad saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Juni 2022.

Ia mengatakan capital outflow dan tekanan terhadap rupiah ini pasti akan terjadi dalam beberapa hari. Selain itu, Bank Indonesia akan merespons kenaikan suku bunga The Fed dengan melakukan operasi pasar keuangan, dengan menginjeksi agar nilai tukar rupiah tidak bergejolak.

“Katakanlah injeksi ini dengan melakukan aksi beli dolar AS di dalam negeri agar nilai tukar itu stabil. Saya kira itu respons yang paling cepat,” katanya.

